Суд в Москве принял иск Максаковой по квартирному спору

Пресненский суд Москвы принял к производству иск вдовы экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Марии Максаковой по квартирному спору, беседа по нему назначена на 15 октября, сообщил РБК пресс-секретарь суда Алексей Черников.

Источник ТАСС уточнил, что ответчиком по иску является ее новый муж Далхат Халаев. Максакова просит признать незаконной сделку о продаже квартиры на Краснопресненской набережной.

Как пишет «Московский комсомолец», Максакова и Халаев поженились в Киеве 12 июля. Певица подарила супругу квартиру на Краснопресненской набережной, однако он почти сразу продал ее, не посоветовавшись с Максаковой.

Мария Максакова не ответила на звонки РБК.

Экс-депутат Госдумы Сергей Вороненков был застрелен 23 марта 2017 года у отеля в центре Киева. Нападавший, которого ранил охранник Вороненкова, позже скончался в больнице. В октябре Генпрокуратура Украины объявила, что заказчиком убийство является Владимир Тюрин, который был гражданским мужем Максаковой до брака с Вороненковым. Тюрин заявил о своей непричастности к убийству.

5 сентября Максакова сообщила, что получила угрозы от неизвестного человека, потребовавшего от имени «украинских патриотов», чтобы она покинула Украину. По ее мнению, это было «срежессировано ФСБ».