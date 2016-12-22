Максакова рассказала об угрозах от «украинских патриотов»

Экс-депутат Госдумы Мария Максакова сообщила в своем Facebook, что 4 сентября получила угрозы от неизвестного человека, который от имени «украинских патриотов» потребовал, чтобы она покинула Украину.

Максакова считает, что этот ультиматум был «срежессирован ФСБ». Она отметила, что угрозы, поступившие в ее адрес, являются попыткой дискредитировать Украину в том, что она «не способна защищать своих граждан». Экс-депутат подчеркнула, что власти Украины открыли уголовное производство об угрозах в Сети еще до того, как она узнала о них.