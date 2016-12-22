Кандидат от ЛДПР вырвался вперед на выборах в Хабаровском крае

По данным ЦИК, после обработки 58,33% протоколов голосования Сергей Фургал заручился поддержкой 69,53% избирателей, у его соперника — действующего главы региона Вячеслава Шпорта — 27,87% голосов

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Кандидат на должность губернатора Хабаровского края от ЛДПР Сергей Фургал после обработки 58,33% протоколов получил 69,53% голосов, в то время как за его основного соперника — действующего главу региона, кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта проголосовали только 27,87% жителей, свидетельствуют данные ЦИК.

При этом экзитполы, которые в Хабаровском крае ранее официально проводила компания «Медиатехнологии», отдавали победу во втором туре Шпорту. Согласно им, по результатам голосования действующий глава региона должен набрать 57% голосов, в то время как кандидат от ЛДПР — 43%. При этом закрытые экзитполы, которые проводились для штаба действующего губернатора, показывали противоположные результаты, говорили два знакомых с результатами опросов источника РБК. Согласно им, Шпорт, по данным на 18:30 по местному времени, получил 35,7% голосов, Фургал же опередил его с результатом 64,3%. Позже кандидат от ЛДПР также сообщил РБК, что у его штаба есть данные экзитполов​. «В три раза у меня больше, чем у Шпорта», — заверил он.

Второй тур выборов губернатора Хабаровского края состоялся в регионе 23 сентября. Еще до закрытия избирательных участков представители обоих кандидатов обвинили друг друга в нарушениях. Так, штаб Шпорта подал в краевую избирательную комиссию 19 жалоб. Они касались незаконной агитации, подвоза и подкупа избирателей, а также давления и угроз в адрес глав районов и их заместителей.

Представители Фургала в свою очередь подали более 50 жалоб на нарушения в ходе голосования.​ В ЛДПР заявили, что для победы кандидата от партии власти незаконно использовались открепительные талоны. Также жалобы, по информации представителя Фургала, касались нарушения закона о тайне голосования. «Такие грязные выборы мы никогда не признаем. И твердо надеемся, что по итогам подсчета голосов второй тур губернаторских выборов выиграет именно элдэпээровец Сергей Фургал», — завили затем в партии.

Сам кандидат на пост главы Хабаровского края от ЛДПР, комментируя предварительные итоги голосования, сообщил, что таким результатом он доволен. «Мы его прогнозировали и даже знали», — отметил он, добавив, что поводов для отмены выборов не видит (цитата по «Интерфаксу»).

Такой же точки зрения придерживаются и в ЦИК. Среди поступивших жалоб нет таких, которые могли бы служить основанием для отмены результатов выборов, сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии России Майя Гришина. Позже возможность полной отмены выборов в Хабаровском крае отвергла и глава ЦИК Элла Памфилова.

Второй тур выборов губернатора Хабаровского края стал возможен после того, как 9 сентября, в единый день голосования, ни один из кандидатов не смог заручиться поддержкой более 50% избирателей. Фургал тогда набрал 35,81% голосов, за Шпорта, по данным ЦИК, проголосовали 35,62% жителей региона.

Спустя девять дней после голосования действующий губернатор края предложил своему сопернику должность первого заместителя главы региона. Фургал на такое предложение согласился, однако снимать свою кандидатуру с выборов не стал.