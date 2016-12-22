Шпорт прокомментировал свое поражение на выборах в Хабаровском крае

Проигравший выборы губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поблагодарил проголосовавших за него избирателей, а также отметил, что его преемнику, представителю ЛДПР Сергею Фургалу придется управлять «непростым регионом»

Вячеслав Шпорт (Фото: Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС)

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, проигравший на выборах главы региона кандидату от ЛДПР Сергею Фургалу, прокомментировал свое поражение. Видео обращения Шпорта размещено на YouTube-канале информационного агентства «Хабаровский край сегодня».

«В Хабаровском крае завершились выборы губернатора. Они прошли в конкурентной борьбе. Вы высказали ваше мнение, и я признаю ваш выбор», — заявил Шпорт, поблагодарив тех, кто проголосовал за него.

«С пониманием отношусь к землякам, которые проголосовали против. Главное, что вы пришли и исполнили свой гражданский долг», — отметил он.

Шпорт также подчеркнул, что Хабаровский край — «регион непростой». «По многим вопросам мне и моей команде приходилось принимать сложные, иногда непопулярные решения. Но мы никогда не гнались за сиюминутным популизмом, действовали в интересах будущего», — заявил губернатор.

По его словам, ему и его команде удалось добиться «хороших результатов», после чего край «занимает лидирующее положение по многим направлениям». За время его руководства в регионе построили десятки мостов, дороги, а также детские сады, школы, больницы и спортивные сооружения, подчеркнул глава Хабаровского края. Шпорт также пожелал удачи своему сопернику — Сергею Фургалу.

Второй тур в Хабаровском крае был назначен после того, как в первом никому из кандидатов не удалось заручиться поддержкой более половины избирателей. 9 сентября Фургал набрал 35,81%, а Шпорт — 35,62%.

Во втором туре выборов, который состоялся 23 сентября, Шпорт сумел заручиться поддержкой только 27,97% избирателей, а его оппонент из ЛДПР набрал 69,57% голосов.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что результат второго тура «не вызывает никаких сомнений».