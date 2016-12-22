Более половины покупок по системе tax free в России сделали китайцы

В России за пять месяцев существования проекта tax free граждане 174 стран совершили покупки на общую сумму 4,7 млрд руб., более половины покупок пришлось на китайцев. Об этом передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение Минпромторга.
«Tax free крайне интересен ретейлу. За пять месяцев его [пилотного проекта tax free] реализации оформлено 47 тыс. чеков на сумму 4,7 млрд руб. При этом средний чек покупки составил 100 тыс. руб.», — приводятся в сообщении ведомства слова министра Дениса Мантурова.
Он добавил, что проект за время своего существования уже привел к увеличению товарооборота, поэтому его планируют постепенно расширять. Так, с июня объем продаж увеличился в пять раз.
Министр промышленности и торговли связал рост показателей прежде всего с увеличением количества магазинов, участвующих в проекте и с ростом информированности иностранных граждан о работе tax free. Мантуров уточнил, что чемпионат мира по футболу, который прошел в России с 14 июня по 15 июля, также оказал влияние на увеличение объема продаж, однако вклад гостей турнира составил только 30%.
Пилотный проект tax free в России запустили 10 апреля. Система начала работать в городах, где проходили матчи чемпионата мира по футболу — Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, Саранск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Волгоград, Казань, Самара, Ростов-на-Дону. Планируется, что с 2019 года tax free заработает по всей стране.