Таможня раскрыла сумму оформленных иностранцами tax free за время ЧМ-2018

С момента запуска tax free в апреле оформлено 22 тыс. чеков. Половина из них пришлась на время ЧМ. Больше всех tax free оформляли туристы из Китая, а чаще всего покупали сувениры, одежду, обувь, часы и украшения

Фото: Никита Попов / РБК

С момента запуска системы tax free в апреле 2018 года Федеральная таможенная служба (ФТС) оформила более 22 тыс. чеков. Об этом сообщил замглавы ФТС Руслан Давыдов, передает ТАСС. Он отметил, что половина объема пришлась на период проведения в России чемпионата мира по футболу.

«Общая сумма цены товаров составила более 1 млрд руб.», — отметил Давыдов.

Он рассказал, что за период чемпионата больше всех tax free оформляли туристы из Китая (70%), Мексики (3%), Германии (2%), Таиланда (1%). Среди наиболее популярных товаров, по данным ФТС, — сувениры, одежда, обувь, кожгалантерея, наручные часы, косметика, ювелирные украшения.

Ранее опрошенные РБК участники рынка рассказали, что количество иностранных покупателей, которые воспользовались tax free во время ЧМ, выросло минимум в три раза по сравнению с периодом до начала турнира. Об увеличении количества чеков с оформлением tax free в три раза также рассказывала представитель ЦУМа Анна Дубровина. При этом представитель крупнейшего мирового оператора tax free Global Blue в беседе с РБК указывал, что количество транзакций во время ЧМ увеличилось в восемь раз по сравнению с апрелем. Больше всего иностранцы покупали в ГУМе и ЦУМе. При этом большая часть покупок пришлась на туристов из Китая. Второе место по числу покупок занимали туристы из Мексики, а также Аргентины.

Пилотный проект tax free в России был запущен 10 апреля, система работает в городах, где проходили​ матчи чемпионата мира по футболу. По всей стране tax free заработает с 2019 года.

Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля. Турнир принимали 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, Саранск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Волгоград, Казань, Самара, Ростов-на-Дону. Победителем стала сборная Франции.