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Продажи tax free во время ЧМ увеличились минимум в три раза
Бизнес, 19:17
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Продажи tax free во время ЧМ увеличились минимум в три раза
В России во время чемпионата мира по футболу по сравнению с предшествующим периодом кратно выросли покупки по системе tax free, утверждают ее операторы. Основными покупателями, как и раньше, остаются туристы из Китая
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Количество иностранных покупателей, которые воспользовались системой tax free, во время чемпионата мира по футболу 2018 года выросло минимум в три раза. Это подсчитали опрошенные РБК участники рынка. ​

Приток туристов увеличил количество выписываемых чеков tax free более чем в три раза по сравнению с периодом до начала чемпионата, рассказала РБК исполнительный директор российского оператора tax free Hi.Sky Дарья Гулько. По ее словам, полная картина будет понятна в середине июля: чемпионат в самом разгаре, и оператор предполагает, что количество чеков еще будет расти. О росте количества чеков с оформлением tax free в три раза РБК рассказала и представитель ЦУМа Анна Дубровина.

Представитель крупнейшего мирового оператора tax free Global Blue сказал РБК, что количество транзакций во время чемпионата увеличилось в восемь раз по сравнению с апрелем, когда система была запущена в России. Больше всего иностранцы покупают в ЦУМе и ГУМе, отметил собеседник РБК. В пресс-службе ГУМа не ответили на запрос.

Эксперимент в городах ЧМ-2018

Tax free — система возврата налога на добавленную стоимость (НДС), которая действует для нерезидентов при вывозе ими приобретенных в России товаров. Закон о введении tax free в России разработал Минфин по поручению тогдашнего первого вице-премьера Игоря Шувалова, в ноябре 2017 года документ подписал президент Владимир Путин.

Воспользоваться системой tax free смогут граждане государств, не входящих в Евразийский экономический союз (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия). Система заработала с 10 апреля в городах, принимающих матчи чемпионата мира. Это пилотный проект, по всей России tax free заработает только с 2019 года.

Больше 50% покупателей товаров tax free — туристы из Китая, рассказал представитель Global Blue. Те же данные приводит и Дарья ​Гулько. Граждане Китая тратили в России больше других туристов и до внедрения tax free. По данным туристической ассоциации «Мир без границ», в среднем это около $530 в день на человека. Второе место занимают приезжие из Мексики и Аргентины, рассказывает Гулько, а третье делят туристы из Индонезии и Саудовской Аравии.

На начало июня иностранцы купили более половины из 2 млн уже реализованных тогда билетов на матчи чемпионата, сообщала ФИФА. Наибольшую активность проявили болельщики из США, которые приобрели почти 87 тыс. билетов, за ними следовали поклонники футбола из Бразилии и Колумбии: 72 тыс. и 64 тыс. соответственно. Чиновники шести из одиннадцати регионов, где проходят матчи чемпионата, заявляли РБК, что в целом рассчитывают минимум на 782 тыс. иностранных туристов во время мундиаля.

Феномен Никольской: кто зарабатывает на футбольном карнавале
Бизнес

Операторы tax free и продавцы премиальных товаров не единственные, кто смог заработать на чемпионате мира. Выручка магазинов и ресторанов на Никольской улице, которая стала главным местом гуляний болельщиков в Москве, выросла в 2,5–3 раза. Такие данные приводил РБК глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Болельщики в разных городах России празднуют победу. Фоторепортаж Еще 6 фото
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Автор: Анастасия Демидова.
Теги: ЧМ по футболу — 2018 , tax free
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