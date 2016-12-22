Помпео заявил о продолжающейся перегрузке нефтепродуктов на суда КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН заявил о продолжающейся в нарушение режима санкций перегрузке нефтепродуктов на северокорейские суда. Текст его выступления приводится на сайте Госдепа.

По словам Помпео, члены Совбеза должны довести до сведения капитанов кораблей и судовладельцев, что они обязаны прекратить незаконную деятельность. Помпео подчеркнул, что страны должны быть ответственны за выполнение резолюции 2397, которая снизила импорт КНДР продуктов переработки нефти. «США провели оценку, и мы можем совершенно определенно заявить, что установленный на нынешний год лимит в 500 тыс. баррелей уже достигнут», — добавил он.

17 сентября постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия «мошенничает» в вопросе соблюдения санкций против Северной Кореи. По словам дипломата, у Вашингтона есть доказательства российских нарушений. Как заявила Хейли, Россия поставляла нефть КНДР «путем передачи с судна на судно». В частности, по утверждению Хейли, российское судно «Патриот» передавало нефтепродукты этой весной.

В августе Соединенные Штаты внесли это судно в санкционный список, куда также попала владеющая им «Судоходная компания Гудзон» из Владивостока.