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Посол Польши заявил об отсутствии планов полного отказа от газа из России
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Посол Польши заявил об отсутствии планов полного отказа от газа из России
Политика, 19:45
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Посол Польши заявил об отсутствии планов полного отказа от газа из России

Польша не будет полностью отказываться от закупок российского газа. Об этом «Интерфаксу» рассказал посол страны в Москве ​Влодзимеж Марчиняк.

«Мы не намерены отказываться от покупки российского газа полностью — мы стремимся к тому, чтобы Россия продавала газ как можно дешевле», — сказал он, отметив, что поэтому страна стремится к диверсификации.

18 сентября президент Польши Анджей Дуда заявлял, что проект газопровода «Северный поток-2» представляет серьезную угрозу для Европы. По его мнению, он может привести к доминированию России на рынке энергоресурсов.

В начале августа Польская нефтегазовая компания PGNiG отчиталась о снижении доли закупаемого в России сжиженного природного газа (СПГ) с начала 2018 года. В целом поставки СПГ в Польшу с января по июль выросли на 60% (0,6 млрд куб. м) из Норвегии, Катара и США. Импорт СПГ из России также вырос на 6% (0,4 млрд куб. м), однако в целом его доля снизилась с 77% до 75%.

Компания отмечала, что Польша намерена ввести диверсификацию источников газа. К 2022 году закончится контракт с Россией, и газ будет поступать через Baltic Pipe, который начинается в Дании. При этом по нему будет поступать газ, добытый на норвежском шельфе.

В конце января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что поднимал вопрос газопровода «Северный поток-2» на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. По его словам, они пришли к мнению о необходимости санкций для проекта. Однако в середине сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не намерен вводить санкции против участников строительства газопровода.

Теги: Польша , «Северный поток - 2»
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