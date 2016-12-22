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Суд в Москве освободил из-под ареста среднюю сестру Хачатурян
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Суд в Москве освободил из-под ареста среднюю сестру Хачатурян
Общество, 18:50
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Суд в Москве освободил из-под ареста среднюю сестру Хачатурян

Басманный суд Москвы изменил Ангелине Хачатурян, обвиняемой в убийстве отца, меру пресечения с заключения под стражей на запрет определенных действий. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

Отмечается, что запрет установлен на срок до 28 декабря 2018 года. В частности, по решению суда, ей запрещено выходить за пределы указанного в ходатайстве следствия жилого помещения с 21:00 до 7:00 мск без разрешения следователя. Кроме того, Хачатурян нельзя отправлять и получать почту, использовать все виды связи, общаться без разрешения с кем-либо, кроме следователя и защитника.

Накануне Следственный комитет попросил освободить из-под ареста трех сестер Хачатурян — 17-летнюю Марию, 18-летнюю Ангелину и 19-летнюю Крестину. Их обвиняют в убийстве отца Михаила Хачатуряна по предварительному сговору. 20 августа Мосгорсуд признал арест сестер Хачатурян законным. 

Следствие попросило отпустить из-под ареста сестер Хачатурян
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Тело Михаила Хачатуряна с колото-резаными ранами было обнаружено в жилом доме в Москве в конце июля. В связи с этим были задержаны три его дочери. Они рассказали, что испытывали личную неприязнь к отцу, а из-за побоев не могли посещать школу. В начале августа сестер арестовали. Все они признали вину.

Теги: Убийство , мера пресечения , Москва
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