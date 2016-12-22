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Саудовская Аравия призвала Канаду не считать ее «банановой республикой»
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Саудовская Аравия призвала Канаду не считать ее «банановой республикой»
Политика, 18:21
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Саудовская Аравия призвала Канаду не считать ее «банановой республикой»

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр призвал Канаду извиниться за требование освободить саудовских активисток и перестать относиться к его стране как к «банановой республике». Об этом сообщает Reuters.

Как отметил аль-Джубейр, в Эр-Рияде считают возмутительным, что другая страна намерена «читать им лекции и выдвигать требования». Он подчеркнул, что Канада имеет право критиковать Саудовскую Аравию по поводу соблюдения прав женщин, но не требовать их немедленного освобождения. Как заявил аль-Джубейр, его страна не является «банановой республикой», и никакая страна не примет подобных требований. «Извинитесь и скажите, что вы совершили ошибку», — сказал он.

Саудовская Аравия отозвала своего посла в Канаде
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Ранее министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что Оттава не изменит своей позиции. «Мы чувствуем особенную ответственность перед женщинами, которые борются за свои права», — сказала она.

В начале августа из-за призыва Канады освободить активистов Саудовская Аравия объявила канадского посла персоной нон грата и отозвала своего посла из Оттавы. Позднее Саудовская зерновая организация объявила о прекращении закупок зерна в Канаде, Saudi Arabian Airlines приостановила рейсы в Торонто.

Теги: Саудовская Аравия , права человека , Канада
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