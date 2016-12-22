Саудовская Аравия отозвала своего посла в Канаде

Канадский посол в Эр-Рияде объявлен персоной нон грата. Кроме того, саудиты отказываются от новых торговых связей с Канадой. Такую реакцию вызвала позиция Канады по задержанию в Саудовской Аравии правозащитников

Фото: Ahmed Jadallah / Reuters

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии отзывает своего посла из Канады. Посол Канады в Эр-Рияде соответственно объявлен персоной нон грата. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Саудовское информационное агентство.

Как сообщает телеканал Al Arabiya, послу Канады в Саудовской Аравии дали 24 часа на то, чтобы покинуть страну. Кроме того, саудиты замораживают любые новые торговые соглашения и инвестиции с Канадой, оставляя за собой право принять и другие меры.

Телеканал отмечает, что такую реакцию саудовских властей вызвало заявление канадского МИД о «гражданских активистах». В пятницу, 3 августа, МИД Канады в Twitter выразил «серьезную обеспокоенность арестами гражданских активистов и борцов за права женщин в Саудовской Аравии». «Мы призываем саудовские власти немедленно отпустить их и остальных мирных борцов за права человека», — говорилось в твите канадского министерства.

Задержания правозащитников в Саудовской Аравии привлекли внимание ООН, писал The Guardian. Так, организация назвала аресты активистов «очевидно произвольными». Были арестованы как минимум 15 человек, включая Самар Бадави и Нассим Аль-Садах.

В МИД Саудовской Аравии заявили, что позиция МИД Канады «вызывает удивление и является полностью некорректной».