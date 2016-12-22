Саудовская Аравия объявила о прекращении закупок зерна в Канаде

Государственная Саудовская зерновая организация (Saudi Grains Organizaion, SAGO) заявила о прекращении закупок зерна из Канады на фоне дипломатического кризиса между двумя странами. Об этом говорится в официальном Twitter организации.

«Организация оповестила всех лицензированных поставщиков зерна о необходимости прекратить поставки пшеницы и ячменя канадского происхождения», — следует из сообщения.

Как сообщает Reuters cо ссылкой на Статистическую службу Канады, в 2017 году страна продала Саудовской Аравии 132 тыс. тонн зерна

Ухудшение отношений между Эр-Риядом и Оттавой спровоцировало задержание в Саудовской Аравии правозащитников, боровшихся за права женщин. 3 августа канадский МИД выразил озабоченность этим фактом и потребовал отпустить задержанных, однако в ответ саудовское дипведомство раскритиковали реакцию Канады. 6 августа Эр-Рияд объявил канадского посла персоной нон грата и отозвал своего посла из Оттавы. Авиакомпания Saudi Arabian Airlines предупредила, что с 13 августа замораживает рейсы в Торонто. 8 августа Эр-Рияд объявил, что вывезет своих граждан, находящихся в медицинских учреждениях Канады.