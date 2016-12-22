Авиакомпания Saudi Arabian Airlines приостановила полеты в Торонто

Авиакомпания Саудовской Аравии Saudi Arabian Airlines приостанавливает рейсы в Торонто из-за разногласий властей королевства и Канады. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на сообщение авиаперевозчика.

Отмечается, что рейсы будут приостановлены с понедельника, 13 августа. Также сообщается, что Министерство образования королевства планирует вернуть тысячи саудовских студентов, обучающихся в Канаде, и перенаправить их в другие страны.

Накануне МИД Саудовской Аравии решил отозвать посла королевства из Канады и объявил канадского посла в Эр-Рияде персоной нон-грата. Также саудиты заявили, что замораживают торговые соглашения с Канадой и инвестиции.

Эти действия были вызваны призывом канадского внешнеполитического ведомства отпустить арестованных в Саудовской Аравии «гражданских активистов» и борцов за права женщин​. В МИД Саудовской Аравии сочли позицию североамериканской страны «полностью некорректной».