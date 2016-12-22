Сенаторы США выступили против снятия санкций с российских парламентариев

Сенатор от штата Кентукки республиканец Рэнд Пол представил законопроект, который предусматривает снятие санкций с российских парламентариев, однако комитет по международным делам не поддержал его инициативу. Об этом сообщает издание The Daily Beast со ссылкой на помощника сенатора.

Отмечается, что за поправку проголосовал только сам автор инициативы. Еще 20 членов комитета выступили против. Издание отмечает, что голосование прошло в среду, 26 сентября.

Комментируя предложения коллеги, председатель комитета по международным делам сенатор-республиканец Боб Коркер сказал, что санкции были введены потому, что члены Госдумы проголосовали за то, чтобы президент России Владимир Путин «вторгся на Украину и взял Крым». Коркер отметил, что многие члены российского парламента не находятся под санкциями, и американская сторона может встречаться с ними.

«Что касается тех, кто находится под санкциями, я езжу на Мюнхенскую конференцию по безопасности, и я могу встретиться с ними там, или в Израиле, или где-либо еще», — сказал глава комитета. Он пояснил, что инициатива Пола была отвергнута по «очевидным причинам».

О том, что Пол подготовил законопроект о снятии санкций, сообщало The Daily Beast 25 сентября. Сенатор предлагал снять запрет на въезд в США с членов Федерального собрания России в ответ на аналогичные меры со стороны Москвы.

В начале августа сенатор Пол прибыл в Москву с рабочей поездкой в составе американской делегации. Во время своего визита он передал в администрацию Владимира Путина письмо от американского президента Дональда Трампа. По словам Пола, в этом послании американский лидер подчеркивал возможность дальнейшего сотрудничества США и России в разных сферах, в том числе контртерроризма. Также Трамп говорил о важности ​«усиления диалога в законодательной сфере и восстановлении культурных обменов».