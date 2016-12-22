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Daily Beast узнала про законопроект о снятии части санкций с России
Война санкций, 21:05
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Daily Beast узнала про законопроект о снятии части санкций с России
В документе, который будет представлен в американском сенате 26 сентября, выдвигается предложение снять запрет на въезд в США российским парламентариям в обмен на принятие соответствующей меры со стороны России
Рэнд Пол (Фото: Michael Brochstein / Zuma / ТАСС)

Сенатор от штата Кентукки республиканец Рэнд Пол подготовил законопроект, который предполагает снятие с России части санкций. С текстом поправок ознакомилось издание The Daily Beast.

Документ будет представлен на заседании сенатского комитета по международным отношениям 26 сентября. Он предусматривает снятие запрета на въезд в США членам Федерального собрания России взамен на отмену аналогичной меры против конгрессменов со стороны Москвы.

Издание указывает, что проект поправок вряд ли рассмотрят в комитете по иностранным делам сената, большинство членов которого жестко настроены по отношению к России. Однако уже минимум один конгрессмен, которому запрещен въезд в Россию, выступил за ослабление санкционного режима.

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Представитель сенатора Серджио Гор в разговоре с The Daily Beast пояснил, что Рэнд Пол выступает за развитие диалога и двусторонних отношений, которые «жизненно важны для глобального мира». Он подчеркнул, что это особенно важно для США и России, которые контролируют более 90% всего ядерного оружия в мире.​

Рэнд Пол давно поддерживает стратегию президента Дональда Трампа, предусматривающую улучшение связей с Россией и с ее лидером Владимиром Путиным. Он ранее критиковал своих коллег за их жесткую позицию по отношению к Москве. В конце декабря идею ослабить санкции для российских и американских парламентариев Пол высказал в ходе заседания конгресса.

В начале августа сенатор от Кентукки побывал в Москве в ходе рабочей поездки в составе делегации, в которую вошли, в частности, член законодательного собрания штата Техас Дон Хаффайнс и президент Института Катона Питер Геттлер. Рэнд Пол во время своего визита передал в администрацию Путина письмо от Дональда Трампа. Он уточнил, что в обращении американского лидера «подчеркивается важность дальнейшего сотрудничества в различных сферах, в том числе в борьбе с терроризмом, усилении диалога в законодательной сфере и восстановлении культурных обменов».

Автор: Анна Трунина.
Теги: сенатор Рэнд Пол , антироссийские санкции , санкции США
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