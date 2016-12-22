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Мадуро призвал ООН провести международное расследование покушения на него
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Мадуро призвал ООН провести международное расследование покушения на него
Политика, 05:59
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Мадуро призвал ООН провести международное расследование покушения на него

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал руководство ООН провести международное независимое расследование покушения на него, которое произошло в августе в Каракасе, сообщает El Universal.

Во время своего выступления в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН Мадуро призвал назначить специального делегата для проведения расследования.

При этом президент Венесуэлы обвинил США и несколько стран Южной Америки в причастности к покушению.

«Венесуэла открыта. Двери нашей страны, нашей системы правосудия открыты для установления причин этой агрессии», — сказал Мадуро.​

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Покушение на Мадуро с помощью двух начиненных взрывчаткой беспилотников произошло в Каракасе 4 августа на праздновании 81-й годовщины основания Боливарианской гвардии. Силам безопасности удалось сбить дроны с курса и взорвать их. В результате атаки ранения получили семь военнослужащих, при этом Мадуро не пострадал.

В покушении Мадуро обвинил власти Колумбии и венесуэльскую оппозицию. Те, в свою очередь, все обвинения отрицали. Позднее экс-глава муниципальной полиции Венесуэлы и оппозиционер Сальваторе Луккезе признался в причастности к организации покушения. Всего по делу о покушении проходят 25 человек.

Теги: Николас Мадуро , покушение , Венесуэла , Генассамблея ООН
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