Трамп назвал Ким Чен Ына «открытым и потрясающим» человеком

Президент США Дональд Трамп назвал фактического руководителя КНДР Ким Чен Ына «очень открытым и потрясающим» человеком, который хочет «увидеть перемены», передает Reuters. Такую оценку главе КНДР он дал во время переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в штаб-квартире ООН.

Также Трамп отметил, что видит «огромный прогресс» в деле налаживания отношений между Северной Кореей и США, сообщает Би-би-си.

Мун Чжэ Ин сообщил журналистам, что передал Трампу письмо от северокорейского лидера и что тот рассчитывает на скорые переговоры.

О готовящейся встрече с Ким Чен Ыном Трамп говорил еще 19 сентября. В понедельник, 24 сентября, он уточнил, что об этой встрече будет объявлено «скоро». Также президент США рассказал, что новые переговоры, скорее всего, пройдут в таком же формате, как и первые, но вряд ли местом их проведения станет Сингапур.

Первые в истории переговоры глав двух государств прошла в июне после резкого обострения отношений между США, Южной Кореей и КНДР. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017-2018 годах Вашингтон и Пхеньян открыто угрожали друг другу войной. Ситуация разрядилась перед зимними Олимпийскими играми в Пхёнчхане, на которых выступала совместная команда спортсменов из Южной Кореи и КНДР.

После нее риторика лидеров поменялась, а президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретился с Ким Чен Ыном. В начале сентября северокорейский лидер заявил, что планирует избавиться от ядерного оружия до конца президентского срока Трампа.