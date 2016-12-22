ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,94 65,53 EUR Нал. 78,68 77,11 USD Бирж. 65,84 -0,58 EUR Бирж. 77,37 -0,70 USD ЦБ. 66,16 -0,09 EUR ЦБ. 77,68 -0,39 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 6622,50 -55,50 IMOEX 2430,01 +0,13% RTSI 1162,98 +1,17% Brent 81,17 +3,41% DJIA 26563,45 -0,67% Nasdaq 7994,42 +0,09%
Трамп назвал Ким Чен Ына «открытым и потрясающим» человеком
Лента новостей
Российское судно «Заполярье» задержали в испанском порту 24 сен, 23:20, Общество Вашингтон согласился допустить Ту-214 к наблюдательным полетам над США 24 сен, 23:16, Политика ФИФА назвала лучшего игрока года и других лауреатов премии The Best 24 сен, 23:15, Спорт Суд назначил Навальному еще 20 суток ареста 24 сен, 23:12, Политика Трамп назвал Ким Чен Ына «открытым и потрясающим» человеком 24 сен, 23:01, Политика Сенцов стал почетным гражданином Парижа 24 сен, 22:21, Политика Зимин посетовал на падение доходов за время руководства Хакасией 24 сен, 22:17, Политика Новый шеф ЦРУ расширит масштабы разведки в отношении «сложных стран» 24 сен, 21:37, Политика «Фаворит» от Шойгу: что значит поставка С-300 в Сирию 24 сен, 21:19, Политика Минобороны представило новые данные о крушении Ил-20 в Сирии 24 сен, 21:08, Политика В Москве суд по подозрению в шпионаже арестовал осужденного за педофилию 24 сен, 21:04, Общество Нетаньяху заявил о росте рисков в регионе из-за поставки С-300 Сирии 24 сен, 21:01, Политика «Краснодар» вышел на второе место в чемпионате России 24 сен, 20:50, Спорт Арестованный в Осло «российский шпион» оказался ИТ-советником Совфеда 24 сен, 20:34, Политика Бывший глава «Почты России» ушел из EuroСhem 24 сен, 20:16, Бизнес Platts задумалось о расширении корзины Brent нефтью со всего мира 24 сен, 20:09, Экономика Аксенов назвал корабли ВМС Украины «ржавыми корытами» 24 сен, 20:03, Политика В ФАС предложили свои меры по поддержке попавших под санкции компаний 24 сен, 19:55, Бизнес ВТБ помог снять арест с 36% акций банка «Возрождение» 24 сен, 19:31, Финансы Apple завершила покупку приложения по распознаванию музыки Shazam 24 сен, 19:22, Бизнес «Роснефть» предложила подрядчикам перенести выплаты на следующий год 24 сен, 19:10, Бизнес США отреагировали на планы России поставить в Сирию С-300 24 сен, 19:07, Политика Путин в беседе с Нетаньяху назвал поставку С-300 Сирии адекватным шагом 24 сен, 19:06, Политика Фонд Сороса подал иски в ЕСПЧ и КС Венгрии из-за закона «Стоп Сорос» 24 сен, 18:50, Политика Умная электроэнергия: как небольшие электростанции меняют энергетику 24 сен, 18:44, РБК и Schneider Electric Когда покупать биткоин: стоимость криптовалюты опустилась до $6,6 тыс. 24 сен, 18:38, Крипто Власти оценили модернизацию транспортной инфраструктуры в ₽6,3 трлн 24 сен, 18:34, Политика Акции хайтек-компаний утянули торги вниз: рынок США открылся в минусе 24 сен, 18:30, Quote
Трамп назвал Ким Чен Ына «открытым и потрясающим» человеком
Политика, 24 сен, 23:01
0
Трамп назвал Ким Чен Ына «открытым и потрясающим» человеком

Президент США Дональд Трамп назвал фактического руководителя КНДР Ким Чен Ына «очень открытым и потрясающим» человеком, который хочет «увидеть перемены», передает Reuters. Такую оценку главе КНДР он дал во время переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в штаб-квартире ООН.

Также Трамп отметил, что видит «огромный прогресс» в деле налаживания отношений между Северной Кореей и США, сообщает Би-би-си.

Мун Чжэ Ин сообщил журналистам, что передал Трампу письмо от северокорейского лидера и что тот рассчитывает на скорые переговоры.

О готовящейся встрече с Ким Чен Ыном Трамп говорил еще 19 сентября. В понедельник, 24 сентября, он уточнил, что об этой встрече будет объявлено «скоро». Также президент США рассказал, что новые переговоры, скорее всего, пройдут в таком же формате, как и первые, но вряд ли местом их проведения станет Сингапур.

Первые в истории переговоры глав двух государств прошла в июне после резкого обострения отношений между США, Южной Кореей и КНДР. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017-2018 годах Вашингтон и Пхеньян открыто угрожали друг другу войной. Ситуация разрядилась перед зимними Олимпийскими играми в Пхёнчхане, на которых выступала совместная команда спортсменов из Южной Кореи и КНДР.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР. Фоторепортаж Еще 5 фото
Фотогалерея

После нее риторика лидеров поменялась, а президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретился с Ким Чен Ыном. В начале сентября северокорейский лидер заявил, что планирует избавиться от ядерного оружия до конца президентского срока Трампа.

Теги: Дональд Трамп , КНДР , Ким Чен Ын
Главное
Хедж-фонды в США впервые за год перешли к игре против рубля Экономика
Материалы по теме
Президент Южной Кореи передаст Трампу послание от Ким Чен Ына Политика
Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи 2 т деликатесных грибов Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter