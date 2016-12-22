Мэй раскритиковала позицию Москвы по вероятным химатакам в Сирии

Британский премьер-министр Тереза Мэй раскритиковала Россию за использование права вето в Совете Безопасности ООН, чтобы препятствовать расследованию дела по вероятным химическим атакам в Сирии. Об этом она заявила на заседании Совбеза, сообщает The Telegraph.

«Жаль, что Россия продолжает препятствовать Совбезу продолжить выполнять свои обязанности и положить конец практике [использования химоружия]», — сказала Мэй.

В апреле Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) занялась расследованием дела о предполагаемой химатаке в сирийском городе Думе. По данным Сирийско-американского медицинского общества, химоружие применили ВВС Сирии, в результате атаки погибли как минимум 49 человек, пострадали десятки человек.

США, Франция и ряд стран ЕС осудили применение химоружия в Сирии. В сирийском МИДе отрицали все обвинения, указав, что химатака была спланирована боевиками для дискредитации властей в Дамаске. В Москве назвали данные о применении химоружия в Сирии инсценировкой.

Позднее представитель США в ОЗХО Кеннет Уорд обвинил Россию в планах сорвать расследование об атаке в сирийской Думе.