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США обвинили Россию в попытке сорвать расследование химатаки в Сирии
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США обвинили Россию в попытке сорвать расследование химатаки в Сирии
Война в Сирии, 13:15
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США обвинили Россию в попытке сорвать расследование химатаки в Сирии
Тот факт, что Россия первой получила доступ к месту предполагаемой химатаки в Восточной Гуте, ставит расследование ОЗХО под риск срыва. Об этом на закрытом заседании совета организации заявил представитель США
Фото: Peter Dejong / AP

Представитель США в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Кеннет Уорд обвинил Россию в планах сорвать расследование ОЗХО, начатое из-за сообщений о вероятной химатаке в Сирии, передает Reuters. Как полагает представитель Вашингтона, россияне при посещении места химатаки могли замести все следы.

«Мы понимаем, что русские могли посетить место атаки. Мы озабочены тем, что там они могли сжульничать, чтобы пресечь усилия миссии ОЗХО по установлению фактов с целью проведения эффективного расследования», — рассказал Уорд.

В ходе выступления представитель США подчеркнул, что ОЗХО осуждает власти арабской республики за «правление с помощью химического террора» и требует «международной оценки действий тех, кто ответственен за эти отвратительные действия».

Уорд выступил на закрытом заседании ОЗХО, посвященном расследованию предположительной химатаки 7 апреля. Сообщения об атаке, в частности, распространялись правозащитной организацией «Белые каски», продемонстрировавшей видео с пострадавшими. Однако 13 апреля российское Минобороны сообщило, что военным удалось найти участников съемки этого ролика. По их словам, видео было постановочным и снималось в местной больнице с участием активистов «Белых касок».

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О жертвах химатаки также сообщала Всемирная организация здравоохранения, заявившая о более чем 50 погибших в городе Дума от химического оружия. Расследование инцидента начала ОЗХО. Ряд западных стран, в том числе США, обвинили Россию и Сирию в блокировании доступа экспертов организации к месту атаки. Однако в Москве эти заявления опровергли. «Это неправда. Мы следили за этой ситуацией буквально поминутно, и сирийское правительство было готово выдать визы [экспертам ОЗХО] незамедлительно на границе, без всяких дополнительных формальностей», — заявлял Лавров 14 апреля.

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В тот же день, 14 апреля, стало известно, что эксперты ОЗХО прибыли в Дамаск. Вслед за этим они направились в Думу для изучения ситуации на месте предполагаемой химатаки.

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Фотогалерея

За несколько часов до прилета экспертов в Дамаск США, Великобритания и Франция провели ракетные удары по ряду объектов на территории Сирии. Согласно заявлениям трех стран атакам подверглись объекты, использовавшиеся для хранения и производства химоружия.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: ОЗХО , химатака
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