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Матвиенко назвала задержание в Норвегии сотрудника Совфеда провокацией
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Матвиенко назвала задержание в Норвегии сотрудника Совфеда провокацией
Политика, 15:06
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Матвиенко назвала задержание в Норвегии сотрудника Совфеда провокацией

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко написала личное обращение главе норвежского парламента, в котором назвала задержание сотрудника Совфеда в Осло провокацией, сообщает «РИА Новости».

«Если такая провокация планировалась, это подлость. Это не красит и структуры ЕС, которые организовали семинар», — сказала Матвиенко. Она отметила, что для освобождения сотрудника принимаются все необходимые меры.

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О том, что в Норвегии был задержан гражданин России, сообщалось 23 сентября. Он был арестован по подозрению в незаконной разведывательной деятельности. На следующий день источник РБК, близкий к Совету Федерации, сообщил, что речь идет об ИТ-советнике Совфеда Михаиле Бочкареве, который отвечал за работу сайта верхней палаты парламента. По данным собеседника РБК, Бочкарев прибыл в Норвегию с рабочим визитом.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя задержание, задался вопросом, зачем Москве направлять в Норвегию сотрудников разведки. «Ваш мозг был промыт пропагандой?» — сказал Лавров. Он также пояснил, что норвежское гостеприимство «побило все рекорды».

Теги: Валентина Матвиенко , Норвегия , Совет Федерации
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