Президент ЛУКОЙЛа купил акции компании на 99,5 млн руб.

Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов приобрел 21 тыс. акций компании на 99,493 млн руб., говорится в сообщении на сервере раскрытия информации.

Алекперов купил акции на прошлой неделе, 21 сентября. После покупки доля принадлежащих ему обыкновенных акций компании увеличилась на 0,003% (с 2,488% до 2,491%). В ЛУКОЙЛе отметили, что покупка была проведена на внебиржевом рынке.

В начале августа компания объявила, что из-за роста цен на нефть (до $70 за баррель) сможет выдать акционерам через обратный выкуп акций $2 млрд в течение первого года действия buy-back. Проводить программу выкупа будет Ситибанк, на эти цели планируют потратить более $1 млрд до конца 2019 года.

Акции компании по данным на 13:55 мск 26 сентября торгуются на Московской бирже на уровне 4,814 руб. По уровню капитализации ЛУКОЙЛ занимает третье место среди российских компаний (4,089 трлн руб.), на первом — «Роснефть» (4,842 трлн руб.), на втором — Сбербанк (4,182 трлн руб.).