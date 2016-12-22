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ЛУКОЙЛ выбрал Ситибанк для проведения обратного выкупа акций
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ЛУКОЙЛ выбрал Ситибанк для проведения обратного выкупа акций
Бизнес, 12:55
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ЛУКОЙЛ выбрал Ситибанк для проведения обратного выкупа акций

Компания «ЛУКОЙЛ» выбрала Ситибанк для проведения программы buy-back и определила сумму, которую потратит на выкуп акций до конца 2019 года. Об этом вице-президент компании Александр Матыцын рассказал журналистам в кулуарах Московского финансового форума, передает корреспондент РБК.

«Сумма на выкуп акций до конца 2019 года будет выше $1 млрд», — уточнил Матыцын.

В январе ЛУКОЙЛ заявил о планах погасить 10% казначейских акций и потратить до $3 млрд на buy-back за пять лет. Данное заявление компания сделала исходя из расчета, что цена на нефть будет составлять $50 за баррель, а курс доллара — 62–64 руб.

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В связи с ростом цен на нефть ($70 за баррель) в начале августа компания объявила, что сможет отдать акционерам через обратный выкуп акций не $3 млрд за пять лет, а $2 млрд только за первый год.

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В ЛУКОЙЛе отметили, что обратный выкуп акций входит в новую стратегию, направленную на рост капитализации компании.

Теги: ЛУКОЙЛ , Ситибанк , обратный выкуп , акции
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