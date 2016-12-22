ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,89 67,89 EUR Нал. 79,85 78,77 USD Бирж. 68,37 +0,25 EUR Бирж. 79,42 +0,49 USD ЦБ. 68,46 +0,19 EUR ЦБ. 79,14 +0,12 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 7034,80 -348,60 IMOEX 2331,22 -0,22% RTSI 1074,10 -0,75% Brent 77,03 -1,85% DJIA 25945,38 -0,03% Nasdaq 8017,65 -0,91%
ЛУКОЙЛ допустил увеличение добычи нефти на 1%
Лента новостей
В Финляндии началось строительство газопровода «Северный поток-2» 17:17, Общество МИД Великобритании вызвал поверенного в делах России по «делу Скрипаля» 17:12, Политика В Минэнерго допустили консультации по газу с Еврокомиссией и Украиной 17:04, Экономика Новые правила для дачников: изменились нормы застройки на частных землях 17:03, Недвижимость Как книги о первых лицах приводили к скандалам 17:02, Фотогалерея  Правительство поддержало идею наделения ВЭБа статусом пенсионного фонда 16:56, Финансы Пикап врезался в здание телеканала Fox News в Далласе 16:54, Общество Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 16:50, РБК и Сбербанк Мэй обсудила с Трампом новые данные об отравлении Скрипалей 16:34, Политика Катар первым в регионе станет выдавать иностранцам вид на жительство 16:29, Общество Гор Нахапетян — «РБК Стиль»: «Люди запрограммированы помогать другим» 16:28, Стиль Renault рассказала о судьбе моделей Logan и Sandero в России 16:26, Бизнес В Nina Ricci назвали подделкой флакон из-под духов для «Новичка» 16:14, Политика Как производят мраморную говядину в России 16:11, РБК и Мираторг «Росгосстрах» не будет отзывать иск к «РГС Жизнь» после смены названия 15:53, Бизнес «Еще обновим годовые минимумы»: почему курс биткоина снизился до $7 тыс. 15:50, Крипто ЛУКОЙЛ допустил увеличение добычи нефти на 1% 15:50, Бизнес Кремль назвал «непонятно чем» новые обвинения Лондона по «делу Скрипалей» 15:43, Политика Мэй пригрозила усилить санкции против России 15:41, Политика Как выглядят подозреваемые в отравлении Скрипалей 15:34, Фотогалерея  В Минобороны заявили о необходимости веры в Бога для современных солдат 15:28, Политика Подозреваемого в убийстве полицейского в московском метро арестовали 15:23, Общество СМИ анонсировали переход бывшего капитана сборной Англии в «Спартак» 15:16, Спорт Мэй назвала подозреваемых в отравлении Скрипалей сотрудниками ГРУ 15:14, Политика Вышинского госпитализировали из зала суда 15:13, Политика Бывшие топ-менеджеры «ФК Открытие» вернули банку 840 млн руб. 15:11, Финансы В Эстонии офицера Главного штаба арестовали за шпионаж в пользу России 15:07, Политика Компания Volvo представила автомобиль без руля и педалей 14:57, Технологии и медиа
ЛУКОЙЛ допустил увеличение добычи нефти на 1%
Бизнес, 15:50
0
ЛУКОЙЛ допустил увеличение добычи нефти на 1%

Компания ЛУКОЙЛ ожидает увеличения добычи нефти на 1%, сообщил член совета директоров, один из основных акционеров Леонид Федун. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Те мощности, которые у нас были [зарезервированы], мы их сегодня запустили, поэтому рост, конечно, произойдет», — сказал Федун.

В частности, компания добывает нефть в двух странах, участвующих в сделке ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи,​ — России и Ираке. В этом году условия сделки ослабили, поэтому добыча увеличилась.

В 2017 году ЛУКОЙЛ добыл 87,4 млн т нефти.

Чистая прибыль ЛУКОЙЛа в первом квартале 2018 года составила 109,1 млрд руб., что на 75% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Выручка за отчетный период увеличилась на 14%, до 1,631 трлн руб.

Согласно отчету Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованному в июле, российские нефтегазовые компании резко увеличили инвестиции в добычные проекты. В 2017 году инвестиции выросли на 38%, до $58 млрд (в рублях по среднегодовому курсу — на 20%, до 3,4 трлн руб.).

Теги: добыча , Леонид Федун , ЛУКОЙЛ
Главное
Мэй назвала подозреваемых в отравлении Скрипалей сотрудниками ГРУ Политика
Материалы по теме
ЛУКОЙЛ обогнал Сбербанк по капитализации Финансы
ЛУКОЙЛ заявил о планах погасить 11,82% казначейских акций Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter