ЛУКОЙЛ допустил увеличение добычи нефти на 1%

Компания ЛУКОЙЛ ожидает увеличения добычи нефти на 1%, сообщил член совета директоров, один из основных акционеров Леонид Федун. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Те мощности, которые у нас были [зарезервированы], мы их сегодня запустили, поэтому рост, конечно, произойдет», — сказал Федун.

В частности, компания добывает нефть в двух странах, участвующих в сделке ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи,​ — России и Ираке. В этом году условия сделки ослабили, поэтому добыча увеличилась.

В 2017 году ЛУКОЙЛ добыл 87,4 млн т нефти.

Чистая прибыль ЛУКОЙЛа в первом квартале 2018 года составила 109,1 млрд руб., что на 75% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Выручка за отчетный период увеличилась на 14%, до 1,631 трлн руб.

Согласно отчету Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованному в июле, российские нефтегазовые компании резко увеличили инвестиции в добычные проекты. В 2017 году инвестиции выросли на 38%, до $58 млрд (в рублях по среднегодовому курсу — на 20%, до 3,4 трлн руб.).