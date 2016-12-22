СМИ узнали о задержании во Франции подозреваемого в терроризме чеченца

В Страсбурге на востоке Франции задержали выходца из Чечни по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщает радиостанция France Bleu.

Уточняется, что он был задержан еще 18 сентября, но стало известно об этом 26 сентября. По данным радиостанции, задержанному 18 лет, он французско-русского происхождения.

Молодой человек опроверг, что он связан с террористами. Однако он признался, что часто посещал сайт запрещенной в России организации «Исламское государство» в ознакомительных целях.

Кроме того, по данным радиостанции, брат задержанного находится под арестом по делу о нападении в районе парижской оперы в мае 2018 года за связи с атаковавшим.

В Генконсульстве России в Страсбурге сообщили РБК, что официальной информации о задержании уроженца Чечни не поступало. «На данный момент к нам официальной информации от правоохранительных органов Франции о задержании этого человека пока еще не поступало», — сообщил собеседник.

Пресс-секретарь посольства России во Франции Сергей Паринов также заявил РБК, что пока не располагает официальной информацией по данному вопросу.​«Сведения, опубликованные французскими СМИ, проверяются», — сказал он.

Нападение с ножом около Гранд-Оперы в Париже произошло 12 мая. В результате погиб один человек, четверо пострадали. Нападавший был убит полицией на месте инцидента. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ. Французский портал Francetvinfo сообщал, что нападавшим был уроженец Чечни Хамзат Азимов 1997 года рождения.