Памфилова допустила взыскание средств с Зимина за перенос выборов

В случае отказа от участия в выборах кандидат должен обосновать свое решение, поскольку на проведение голосования тратятся «большие госсредства». Таким образом глава ЦИК Элла Памфилова прокомментировала снятие кандидатуры действующего главы Хакасии Виктора Зимина со второго тура губернаторских выборов, передает корреспондент РБК.

«Любой, кто принимает такое решение, должен обосновать причины и аргументы», — сказала Памфилова.

По ее словам, в случае, если причина окажется неуважительной, финансировать выборы должна отказавшаяся сторона. Памфилова добавила, что необоснованные решения не должны приниматься «за счет государства».

При этом глава ЦИК призвала не использовать выражение «третий тур». «Третьих туров не бывает. Бывают повторные выборы, новые», — подчеркнула она.

В первом туре выборов губернатора Хакасии, состоявшемся 9 сентября, Зимин, представляющий партию «Единая Россия», набрал 32,42% голосов и уступил депутату горсовета Абакана и кандидату от КПРФ Валентину Коновалову, получившему поддержку 44,81% избирателей.

Второй тур был назначен на воскресенье, 23 сентября, но за два дня до голосования Зимин объявил, что не будет участвовать в выборах. Это решение он объяснил состоянием здоровья. Позже глава Хакасии выступил с обращением к жителям региона, в котором заявил, что результат первого тура выборов говорит о недоверии к курсу правительства и взял на себя ответственность за ситуацию в регионе. «Я ухожу, чтобы не допустить раскола в Хакасии. Я убежден, что никакие политические амбиции не должны вредить народу республики», — добавил он.

После снятия кандидатуры Зимина участвовать во втором туре предложили кандидату от «Справедливой России» Андрею Филягину (в первом туре набрал 11,23%). Голосование назначено на 7 октября.