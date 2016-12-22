ЦИК Хакасии перенес выборы главы региона на две недели

По решению ЦИК Хакасии второй тур выборов главы региона состоится через две недели, 7 октября, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на руководителя ведомства Дмитрий Кирсанова. Назначить дату стало возможно после того, как документы на участие в выборах подал претендент от «Справедливой России» Андрей Филягин.

«Поступило заявление от кандидата Андрея Николаевича Филягина. В соответствии с законом второй тур назначен на 7 октября. Таким образом, с сегодняшнего дня стартует избирательная кампания», - сказал Кирсанов.

По итогам первого тура большего всего голосов в Хакасии набрали действующий руководитель Хакасии Виктор Зимин, представляющий «Единую России», а также коммунист Валентин Коновалов. Зимин, однако, снял свою кандидатуру, объявив это состоянием здоровья.

В результате право участвовать во втором туре получил представляющий «Справедливую Россию» Андрей Филягин, который в первом туре занял первое место.