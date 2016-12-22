Порошенко назвал Украину самой большой православной страной в Европе

Президент Украины Петр Порошенко назвал Украину «самой большой православной страной Европы». Об этом он заявил во время встречи с представителями украинской общины в США, сообщается на сайте украинского лидера.

«Это наша задача — защитить Украину от иностранной церкви, потому что мы самая большая православная страна Европы», — сказал он.

Порошенко подчеркнул, что церковь должна быть отделена от государства, в том числе если оно иностранное

Президент еще раз повторил, что УПЦ вышла «на финишную прямую» в вопросе автокефалии. Он пояснил, что украинцы ждали этого «триста лет». «Это высокая Божья награда за многострадальные времена, которые прошли украинцы», — заметил Порошенко.

Порошенко пытается добиться автокефалии (церковной независимости) для Украинской православной церкви (УПЦ). 7 сентября Глава Константинопольской патриархии Варфоломей назначил двух своих экзархов (представителей) на Украину.

После этого Московский патриарх разорвал дипломатические отношения с Константинопольским — патриарх Московский и всея Руси Кирилл больше не будет совершать поминовения его высших чинов. После этого Русская православная церковь за рубежом и Украинская православная церковь приняла решение не участвовать в сослужении с архиереями Константинопольского патриархата.