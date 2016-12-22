Россия обжаловала отстранение Федерации легкоатлетов от членства в IAAF

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) обратилась в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), чтобы добиться восстановления членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на письмо ВФЛА в IAAF.

В письме, которым располагает издание, российская федерация легкоатлетов информировала IAAF о своей апелляции в CAS и потребовала прекратить ее отстранение от участия в Международной ассоциации легкоатлетических федераций на основании решения Всемирного антидопингового агентства, восстановившего в правах РУСАДА.

«Учитывая, что критерии для восстановления в правах ВФЛА в основном идентичны тем, которыми руководствовался исполнительный комитет WADA, мы с уважением просим IAAF принять решение о восстановлении ВФЛА как можно скорее», — говорится в письме, «Между тем, однако, у ВФЛА нет иного выбора, кроме как защищать свои права, для чего мы подаем апелляцию в Спортивный арбитражный суд на июльское решение Совета IAAF о продлении срока отстранения российской легкоатлетической федерации», — цитирует The Times письмо.

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин обращение в CAS подтвердил. «В обжаловании указывается на необоснованность решения по нахождению в «дорожной карте» по восстановлению ВФЛА следующих критериев — признание российскими властями выводов комиссии Макларена и Шмида о вовлечении российских властей в схему сокрытия применения допинга российскими спортсменами, а также предоставление российскими властями информации и доступа, требуемых «Интегрити Юнит», чтобы решить вопросы с подозрительной информацией из базы LIMS», — цитируется заявление Шляхтина на сайте ВФЛА. По его словам, выполнение этих требований «находится вне компетенции ВФЛА».

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в конце 2015 года. Тогда комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) опубликовала расследование, проведенное комиссией под руководством Ричарда Макларена, в котором утверждалось, что Россия скрывала использование допинга своими спортсменами. После публикации этого доклада членства в WADA лишилось Российское антидопинговое агентство — РУСАДА.

В конце июля IAAF отказала российской легкоатлетической федерации в восстановлении в правах и продлила ее отстранение, обосновав это тем, что в Москве отказываются признавать выводы доклада Макларена, а также неурегулированными финансовыми вопросами между IAAF и ВФЛА и отсутствием доступа к пробам Московской антидопинговой лаборатории. На обжалование решения IAAF у российской федерации было 60 дней. «Все это время мы ждали какой-то реакции от IAAF, но ее не последовало», — пояснил Шляхтин.

20 сентября исполком Всемирного антидопингового агентства проголосовал за восстановление Российского антидопингового агентства в правах.