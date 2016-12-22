ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,34 65,32 EUR Нал. 78,02 76,94 USD Бирж. 65,81 -0,08 EUR Бирж. 77,43 -0,12 USD ЦБ. 65,82 -0,34 EUR ЦБ. 77,38 -0,30 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 6453,57 +45,12 IMOEX 2437,14 -0,29% RTSI 1166,64 -0,21% Brent 81,89 +0,05% DJIA 26492,21 -0,27% Nasdaq 8007,47 +0,16%
Россия обжаловала отстранение Федерации легкоатлетов от членства в IAAF
Лента новостей
Противники пенсионной реформы устроили митинг у Госдумы 11:42, Общество WSJ узнала о решении Трампа отложить отставку куратора «российского дела» 11:32, Политика Сценаристы Comedy Club перешли в конкурирующий телехолдинг 11:26, Технологии и медиа Рыболовлев назвал слухами сообщения СМИ о его планах продать «Монако» 11:02, Бизнес Что позволит сократить число трагедий на пожарах 10:57, Партнерский материал Россия обжаловала отстранение Федерации легкоатлетов от членства в IAAF 10:47, Общество На Кутузовском проспекте построят башни с общей террасой на крыше 10:43, Недвижимость «Манчестер Юнайтед» в пятый раз подряд проиграл серию пенальти 10:42, Спорт Google смягчит запрет на рекламу криптовалют: как отреагирует рынок 10:41, Крипто В СНГ объявлены в розыск за терроризм 9 тыс. человек 10:37, Политика «Страна должна быть готова к ценовому шоку»: что сделают с ОСАГО 10:32, Авто Как сделать свой дом электробезопасным 10:31, Партнерский материал Прогнозы дня: дорожающая нефть поможет росту топливных компаний 10:03, Quote Фитнес из-под палки: зачем компании пропагандируют сотрудникам спорт 09:56, Свое дело Роспотребнадзор предупредил о вспышке чумы на Мадагаскаре 09:51, Общество Следствие попросило отпустить из-под ареста сестер Хачатурян 09:49, Общество Импортозамещение от импортеров: почему иностранцы строят заводы в России 09:44, Потребрынок  Эрдоган сообщил о выходе радикалов из демилитаризованной зоны в Идлибе 09:35, Политика Лавров пошутил после появления Порошенко в российской переговорной в ООН 09:26, Политика В России создадут оператора для хранения биомедицинских данных граждан 09:12, Общество Козак поддержал металлургов в споре с энергетиками 09:00, Бизнес США передадут Украине списанные катера береговой охраны 08:56, Политика Абсурдистская комедия: первая премьера осени в театре «Практика» 08:56, Стиль Пентагон заявил о ядерной угрозе со стороны России 08:34, Политика Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени 08:00, Общество Россия опередила Китай, Индию и Бразилию в неравенстве регионов 07:58, Экономика Глава УВЗ заявил о разработке альтернативы беспилотной «Армате» 07:13, Общество Россияне стали чаще покупать отечественное вино 07:00, Бизнес
Россия обжаловала отстранение Федерации легкоатлетов от членства в IAAF
Общество, 10:47
0
Россия обжаловала отстранение Федерации легкоатлетов от членства в IAAF

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) обратилась в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), чтобы добиться восстановления членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на письмо ВФЛА в IAAF.

В письме, которым располагает издание, российская федерация легкоатлетов информировала IAAF о своей апелляции в CAS и потребовала прекратить ее отстранение от участия в Международной ассоциации легкоатлетических федераций на основании решения Всемирного антидопингового агентства, восстановившего в правах РУСАДА.

«Учитывая, что критерии для восстановления в правах ВФЛА в основном идентичны тем, которыми руководствовался исполнительный комитет WADA, мы с уважением просим IAAF принять решение о восстановлении ВФЛА как можно скорее», — говорится в письме, «Между тем, однако, у ВФЛА нет иного выбора, кроме как защищать свои права, для чего мы подаем апелляцию в Спортивный арбитражный суд на июльское решение Совета IAAF о продлении срока отстранения российской легкоатлетической федерации», — цитирует The Times письмо.

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин обращение в CAS подтвердил. «В обжаловании указывается на необоснованность решения по нахождению в «дорожной карте» по восстановлению ВФЛА следующих критериев — признание российскими властями выводов комиссии Макларена и Шмида о вовлечении российских властей в схему сокрытия применения допинга российскими спортсменами, а также предоставление российскими властями информации и доступа, требуемых «Интегрити Юнит», чтобы решить вопросы с подозрительной информацией из базы LIMS», — цитируется заявление Шляхтина на сайте ВФЛА. По его словам, выполнение этих требований «находится вне компетенции ВФЛА».

Глава WADA объяснил решение восстановить РУСАДА в правах
Общество

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в конце 2015 года. Тогда комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) опубликовала расследование, проведенное комиссией под руководством Ричарда Макларена, в котором утверждалось, что Россия скрывала использование допинга своими спортсменами. После публикации этого доклада членства в WADA лишилось Российское антидопинговое агентство — РУСАДА.

В конце июля IAAF отказала российской легкоатлетической федерации в восстановлении в правах и продлила ее отстранение, обосновав это тем, что в Москве отказываются признавать выводы доклада Макларена, а также неурегулированными финансовыми вопросами между IAAF и ВФЛА и отсутствием доступа к пробам Московской антидопинговой лаборатории. На обжалование решения IAAF у российской федерации было 60 дней. «Все это время мы ждали какой-то реакции от IAAF, но ее не последовало», — пояснил Шляхтин.

20 сентября исполком Всемирного антидопингового агентства проголосовал за восстановление Российского антидопингового агентства в правах.

Теги: легкая атлетика , допинг , Права , ВФЛА , IAAF
Главное
Следствие попросило отпустить из-под ареста сестер Хачатурян Общество
Материалы по теме
WADA проголосовало за восстановление РУСАДА Общество
WADA объяснило рекомендацию восстановить статус РУСАДА Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter