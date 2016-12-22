IAAF отказалась вернуть членство Всероссийской федерации легкой атлетики

Глава комиссии IAAF по восстановлению ВФЛА заявил, что федерация не будет восстановлена в правах до тех пор, пока в Москве не признают выводы комиссии Макларена и не выполнят ряд условий

Руне Андерсен (Фото: РИА Новости)

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не стала восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которое было приостановлено в 2015 году после расследования об употреблении допинга российскими спортсменами. Об этом сообщается на сайте ВФЛА.

Руне Андерсен, глава комиссии IAAF по восстановлению членства ВФЛА, заявил, что нерешенными остаются вопросы признания выводов комиссии Макларена, урегулирование финансовых вопросов между организациями, восстановление РУСАДА, а также допуск к пробам Московской антидопинговой лаборатории.

При этом Андерсен подчеркнул, что в случае, если в сентябре исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстановит Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах, то в декабре IAAF может частично снять ограничения с ВФЛА.

В свою очередь, в федерации заявили, что разочарованы таким решением. Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин заявил, что федерация выполнила все критерии IAAF, которые ее касаются. «Но, как и прежде, в дорожной карте нашего восстановления остаются несколько пунктов — признание выводов комиссии Макларена, восстановление РУСАДА и доступ к пробам. Это не наша зона ответственности. Тем не менее будем продолжать работать над восстановлением федерации, многолетнюю работу надо завершить», — сказал он.

Министр спорта России Павел Колобков подчеркнул, что IAAF в своем решении по ВФЛА сделала акцент на статусе РУСАДА. «Со стороны это выглядит так, что международные организации не могут принять самостоятельное решение и продолжают тянуть время», — говорится в заявлении Колобкова, поступившем в РБК от пресс-службы Минспорта.

Колобков отметил, что в России приложат «максимум усилий» для того, чтобы в следующем году российские легкоатлеты смогли участвовать в международных соревнованиях под флагом страны.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в конце 2015 года. Тогда комиссия WADA опубликовала расследование, в котором утверждалось, что Россия скрывала использование допинга своими спортсменами. Кроме того, РУСАДА лишили аккредитации.