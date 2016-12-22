Волкер передал Порошенко копию декларации о непризнании Крыма российским

Петр Порошенко и Курт Волкер (Фото: Михаил Палинчак / сайт президента Украины)

Президент Украины Петр Порошенко на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел встречу со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, в рамках которой американский политик вручил ему копию декларации госсекретаря США Майка Помпео о непризнании Крыма частью России. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

​«В этой декларации государственный секретарь Помпео четко указал на то, что США не признают и никогда не признают русскую аннексию Крыма», — цитирует пресс-служба слова Волкера.

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Американский дипломат добавил, что эта декларация «по духу и букве похожа на декларацию», которая была принята в 1940 году и.о. госсекретаря США Самнером Уэллесом о непризнании Вашингтоном «советской оккупации балтийских стран».

Порошенко во время вручения копии документа поблагодарил Волкера за «четкую и последовательную политику» Соединенных Штатов в этом вопросе.

Предыдущая встреча Порошенко и Волкера состоялась в Вашингтоне в начале сентября. Тогда политики обсудили ситуацию в Донбассе, обороноспособность Вооруженных сил Украины, а также усиление сотрудничества Вашингтона и Киева, призванного «не допустить вмешательства России» в украинские выборы.