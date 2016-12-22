В России создадут оператора для хранения биомедицинских данных граждан

Созданная летом этого года при поддержке Российской венчурной компании (РВК) ассоциация разработчиков систем искусственного интеллекта под названием «Национальная база медицинских знаний» вместе с медиками занялась масштабным проектом по созданию в России национального оператора биомедицинских данных граждан. Об этом со ссылкой на участников переговоров сообщает газета «Коммерсантъ».
По информации одного из ее собеседников, предполагается, что единый оператор монополизирует оборот деперсонализированных биомедицинских данных. К этой информации будут допущены разработчики систем искусственного интеллекта в медицине. Таким образом, эффектом от работы оператора, как отмечает источник издания, станет рост российских стартапов в области искусственного интеллекта.
«Создание экосистемы для разработок в сфере искусственного интеллекта» целью проекта назвал и член «Национальной базы медицинских знаний», руководитель направления цифровой медицины фонда «Сколково» Сергей Воинов. «Одни из ее составляющих [экосистемы], помимо реалистичного нормативного регулирования, — базы биомедицинских данных, на которых системы искусственного интеллекта могли бы обучаться правильным диагнозам», — пояснил он, заметив, что стоимость создания баз по одной группе заболеваний может составлять несколько миллиардов рублей государственных и частных средств.
Первое совещание относительно реализации этой программы участники ассоциации, а также представители Минздрава и медицинского и страхового сообщества, по информации газеты, провели уже на прошлой неделе.
Необходимость создания в стране подобных сервисов на переговорах, как рассказал «Коммерсанту» член набсовета ассоциации Игорь Горбунов, никто не оспаривал. Речь, по его словам, в основном шла о форме оператора. Опасавшиеся за сохранность биометрических данных настаивали на том, что проект должен быть государственным, те же, кто рассуждал о будущей практике оператора, замечали, что потребуется внебюджетное финансирование, отметил Горбунов. В итоге стороны, как предположил собеседник газеты, скорее всего, найдут точку баланса в государственно-частном партнерстве. Власти в таком проекте, по данным члена наблюдательного совета «Национальной базы медицинских знаний», будут отвечать за сохранность данных, а частный капитал — развивать на их базе сервисы.
Однако для реализации такого проекта, как подчеркнул Горбунов, потребуется законодательно уточнить порядок оборота биометрических данных. Ключевым вопросом в данном случае, как замечает газета, является — кому будут принадлежать деперсонализированные данные.
«Если они станут относительно дорогими, реальную возможность использования получат не отечественные стартапы, а иностранные игроки в сфере искусственного интеллекта», — полагает собеседник издания. Прямыми пользователями такой системы, как считает Горбунов, являются страховщики. «Создание риск-офисов на основе больших биомедицинских данных позволит внедрить принципиально новые сервисы для клиентов, адаптивные тарифные планы, основанные на просчитанных рекомендациях для бизнеса», — отмечает он.
В связи с этим, как поясняет «Коммерсантъ», именно национальный риск-офис (проект по управлению социальными и экономическими рисками страны, созданием которого сейчас занимается Всероссийский союз страховщиков) станет отвечать за аналитическую поддержку оператора. В настоящий момент страховщики вообще не имеют доступа к медицинским данным граждан, рассказал изданию вице-президент союза страховщиков Максим Данилов. В будущем, как полагает собеседник газеты, эта информация будет храниться у оператора. Если пациент даст право на анализ этих данных для построения прогнозов, то на их основании можно будет формировать индивидуальные программы страхования жизни или планы лечения, говорит Данилов.
Ранее, 30 июня, в России был введен механизм биометрической идентификации клиента кредитной организации. По окончании этой процедуры информация о клиенте с его личного согласия заносится в Единую систему идентификации и аутентификации и Единую биометрическую систему. До этого, 27 апреля, в Минфине заявили о проработке в ведомстве возможности создания единого реестра населения России и присвоения каждому гражданину идентификатора, который объединил бы номера паспорта, а также пенсионного и страхового удостоверений. А 25 апреля стало известно о том, что Минкомсвязь разработала проект постановления правительства, согласно которому биометрию россиян можно будет отдавать ФСБ и МВД по запросу.