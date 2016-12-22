В России создадут оператора для хранения биомедицинских данных граждан

Созданная летом этого года при поддержке Российской венчурной компании (РВК) ассоциация разработчиков систем искусственного интеллекта под названием «Национальная база медицинских знаний» вместе с медиками занялась масштабным проектом по созданию в России национального оператора биомедицинских данных граждан. Об этом со ссылкой на участников переговоров сообщает газета «Коммерсантъ».

По информации одного из ее собеседников, предполагается, что единый оператор монополизирует​ оборот деперсонализированных биомедицинских данных. К этой информации будут допущены разработчики систем искусственного интеллекта в медицине. Таким образом, эффектом от работы оператора, как отмечает источник издания, станет рост российских стартапов в области искусственного интеллекта.

«Создание экосистемы для разработок в сфере искусственного интеллекта» целью проекта назвал и член «Национальной базы медицинских знаний», руководитель направления цифровой медицины фонда «Сколково» Сергей Воинов. «Одни из ее составляющих [экосистемы], помимо реалистичного нормативного регулирования, — базы биомедицинских данных, на которых системы искусственного интеллекта могли бы обучаться правильным диагнозам», — пояснил он, заметив, что стоимость создания баз по одной группе заболеваний может составлять несколько миллиардов рублей государственных и частных средств.

Первое совещание относительно реализации этой программы участники ассоциации, а также представители Минздрава и медицинского и страхового сообщества, по информации газеты, провели уже на прошлой неделе.

Необходимость создания в стране подобных сервисов на переговорах, как рассказал «Коммерсанту» член набсовета ассоциации Игорь Горбунов, никто не оспаривал. Речь, по его словам, в основном шла о форме оператора. Опасавшиеся за сохранность биометрических данных настаивали на том, что проект должен быть государственным, те же, кто рассуждал о будущей практике оператора, замечали, что потребуется внебюджетное финансирование, отметил Горбунов. В итоге стороны, как предположил собеседник газеты, скорее всего, найдут точку баланса в государственно-частном партнерстве. Власти в таком проекте, по данным члена наблюдательного совета «Национальной базы медицинских знаний», будут отвечать за сохранность данных, а частный капитал — развивать на их базе сервисы.

Однако для реализации такого проекта, как подчеркнул Горбунов, потребуется законодательно уточнить порядок оборота биометрических данных.​ Ключевым вопросом в данном случае, как замечает газета, является — кому будут принадлежать деперсонализированные данные.

«Если они станут относительно дорогими, реальную возможность использования получат не отечественные стартапы, а иностранные игроки в сфере искусственного интеллекта», — полагает собеседник издания. Прямыми пользователями такой системы, как считает Горбунов, являются страховщики.​ «Создание риск-офисов на основе больших биомедицинских данных позволит внедрить принципиально новые сервисы для клиентов, адаптивные тарифные планы, основанные на просчитанных рекомендациях для бизнеса», — отмечает он.

В связи с этим, как поясняет «Коммерсантъ», именно национальный риск-офис (проект по управлению социальными и экономическими рисками страны, созданием которого сейчас занимается Всероссийский союз страховщиков) станет отвечать за аналитическую поддержку оператора. В настоящий момент страховщики вообще не имеют доступа к медицинским данным граждан, рассказал изданию вице-президент союза страховщиков Максим Данилов. В будущем, как полагает собеседник газеты, эта информация будет храниться у оператора. Если пациент даст право на анализ этих данных для построения прогнозов, то на их основании можно будет формировать индивидуальные программы страхования жизни или планы лечения, говорит Данилов.

Ранее, 30 июня, в России был введен механизм биометрической идентификации клиента кредитной организации. По окончании этой процедуры информация о клиенте с его личного согласия заносится в Единую систему идентификации и аутентификации и Единую биометрическую систему. До этого, 27 апреля, в Минфине заявили о проработке в ведомстве возможности создания единого реестра населения России и присвоения каждому гражданину идентификатора, который объединил бы номера паспорта, а также пенсионного и страхового удостоверений. А 25 апреля стало известно о том, что Минкомсвязь разработала проект постановления правительства, согласно которому биометрию россиян можно будет отдавать ФСБ и МВД по запросу.