Посольство России в Норвегии назвало арест россиянина в Осло «надуманным»

Посольство России в Норвегии подтвердило арест россиянина в Осло и назвало его «надуманным» и «необоснованным». Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.

«Считаем, что задержание и последующий арест носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом», — говорится в сообщении.

Посольство отметило, что обеспечивает гражданину России консульское содействие и защиту его прав и интересов.

Ранее издание Aftenposten со ссылкой на полицию безопасности страны (PST) сообщало, что 51-летнего россиянина задержали в аэропорту Осло 21 сентября. Он проводил в норвежском парламенте семинар по теме оцифровки данных.

Полиция подозревает его в незаконной разведывательной деятельности и нарушении ст. 121 УК Норвегии. Россиянина арестовали на две недели и поместили в тюрьму. Как рассказала изданию его адвокат, он считает свой арест «недоразумением».