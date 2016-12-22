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В ЛНР прокомментировали слова Ющенко о выборах в Донбассе
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В ЛНР прокомментировали слова Ющенко о выборах в Донбассе
Украинский кризис, 17:50
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В ЛНР прокомментировали слова Ющенко о выборах в Донбассе

Бывшему президенту Украины Виктору Ющенко следует «быть аккуратнее с инициативами по ограничению гражданских и политических прав граждан». Об этом заявил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник, сообщает «РИА Новости».

Ранее Ющенко в интервью телеканалу «112 Украина» усомнился в возможности проведения Киевом местных выборов в Донбассе. «Вы правда собираетесь проводить там выборы? Вы хорошо понимаете взгляд тех людей, которые четыре с половиной года на оккупированной территории? Вы понимаете, что они хотят?» — задался вопросом Ющенко. «Почему в Германии в 1945 году, в октябре или ноябре, не проводили выборы на американской, французской, британской территории? А почему в 1946 году не проводили выборы? Гитлера уже не было», — заявил политик.

«Как изменить взгляды человека, как сказать, что я ему товарищ? Хоть он и ходит в московскую церковь, общается чужим языком, молится на Павлика Морозова. Очевидно, мы разные, но не противоположные», — считает Ющенко. Экс-президент предложил предоставить ему «год или два для интенсивного и последовательного общения» с жителями Донбасса, чтобы наладить их диалог с украинцами.

«Это предложение можно будет применить потом против населения, поддержавшего госпереворот в Киеве, и сделать это именно по предложению Ющенко», — отметил Мирошник. По его словам, экс-президент Украины сделал многое для «раскола» страны по национальному и языковому признаку.

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Политика

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что для наступления мира на юго-востоке Украины необходимо провести там выборы, отпустить пленных украинских военных, которые были захвачены на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР и обеспечить там безопасность под контролем ОБСЕ.

В самопровозглашенной Донецкой народной республике 11 ноября состоятся выборы главы региона после убийства Александра Захарченко. ЦИК ДНР принял документы от врио главы ДНР Дениса Пушилина, главы «Народного ополчения Донбасса» Павла Губарева, адвоката Елены Шишкиной и депутата Народного совета ДНР Романа  Храменкова, сообщает «РИА Новости». При этом экс-главу Совбеза ДНР Александра Ходаковского не пустили на территорию республики, из-за чего он не сможет участвовать в выборах. В Киеве заявили, что не признают итогов выборов главы ДНР.

Теги: Виктор Ющенко , ЛНР и ДНР , Выборы , Донбасс
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