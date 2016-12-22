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В Киеве заявили о компромиссе с Россией по вводу миротворцев в Донбасс
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В Киеве заявили о компромиссе с Россией по вводу миротворцев в Донбасс
Политика, 15:38
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В Киеве заявили о компромиссе с Россией по вводу миротворцев в Донбасс

Представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук заявил журналистам, что власти Украины и России близки к компромиссу по введению миротворцев ООН в зону конфликта в Донбассе. Об этом сообщает «112 Украина».

«Украина поставила условие, кто не может принимать участие в миротворческом контингенте [в Донбассе]. Там предварительно найден компромисс. Россия [выступает], чтобы не было НАТО, а мы — чтобы не было стран ОДКБ. В принципе, там найден более-менее компромисс. Он, правда, еще достаточно предварительный», — сказал он.

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Также Марчук рассказал, что, если на ближайшей сессии Генеральной Ассамблеи ООН будет принято решение о вводе миротворцев, они смогут прибыть в Донбасс минимум через 10 месяцев, поскольку под каждую миссию миротворческие войска ООН формируются с нуля.

Возможность ввода в зону конфликта международных сил обсуждается с 2015 года. Президент России Владимир Путин 5 сентября 2017 года заявил, что Россия поддерживает ввод в Донбасс международной миротворческой миссии для обеспечения безопасности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. По его мнению, миротворцы должны находиться на линии разграничения противоборствующих сторон.

Год спустя украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что идеи Москвы о том, что миротворцы должны защищать Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, никто не обсуждал и обсуждать не собирается. «Не могут быть миротворцы, которые сидят вдоль линии соприкосновения. Должен быть хотя и последовательный, но процесс захода на всю оккупированную территорию», — утверждал он.

Теги: Киев , Донбасс , миротворцы
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