Арбитраж Самарской области признал банкротом Газбанк

Арбитражный суд Самарской области признал банкротом Газбанк по заявлению Центробанка. Об этом сообщает «РИА Новости».

По состоянию на 1 июля 2018 года кредитная организация занимала в банковской системе России 134-е место.

В середине июля ЦБ объявил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у Газбанка. Согласно сообщению регулятора, банк систематически скрывал свое реальное финансовое положение и уклонялся от требований надзора. В ходе проверок выяснилось, что в Газбанке регулярно нарушались положения о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.

ЦБ также аннулировал лицензию на осуществление Газбанком деятельности на рынке ценных бумаг. В банк назначили временную администрацию.