ЦБ отозвал лицензию у банка из четвертой сотни

Свое решение в отношении К2 Банка регулятор объяснил в том числе наличием «реальной угрозы интересам кредиторов»

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Банк России с 31 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у К2 Банка (Карачаево-Черкесия). Об этом говорится в приказе регулятора.

Лицензия отзывается в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также в связи с наличием «реальной угрозы интересам кредиторов».

По данным ЦБ на 1 августа 2018 года по величине активов К2 Банк занимал 349-е место в банковской системе России: организация «не являлась социально значимой и не оказывала существенного влияния на совокупные показатели банковского сектора» Карачаево-Черкесии, отмечает Банк России. К2 Банк не был участником системы страхования вкладов.

Регулятор указывает, что К2 Банк являлся монопродуктовой кредитной организацией. Ее бизнес-модель была сконцентрирована на предоставлении банковских гарантий с привлечением узкого круга посредников (агентов) на нерыночных условиях и на условиях, которые не соответствуют обычаям делового оборота, говорится в сообщении Центробанка.

«Портфель выданных банком гарантий по состоянию на 1 августа составил 9,5 млрд руб.», — сообщил регулятор, добавив, что это более чем в пять раз превышает размеры собственных средств организации.

По информации ЦБ, карачаево-черкесский банк некорректно отражал в учете расходы на общую сумму порядка 400 млн руб. Эти расходы были связаны с оплатой посреднических услуг по привлечению принципалов. Некорректное отражение их в учете привело к искажению финансового результата деятельности банка.

Меры надзорного воздействия регулятор применял к К2 Банку трижды за последние 12 месяцев.

В кредитной организации назначена временная администрация.

​По данным Банка России на апрель текущего года К2 Банк принадлежит физическим лицам: по 10% у Олега Бешевли, Романа Петракова, Виталия Руденко, Дмитрия Кондратьева и Виталия Курышева. Также среди владельцев указаны Андрей Присекин (9,49%), Владимир Колошин (9,25%), Владимир Леднев (8,33%), Татьяна Зубачева (8,17%), Евгений Мирошников (7,6%) и Ольга Обухова (7,16%).

Банк был учрежден в 1994 году во Владикавказе как АКБ «Доверие». В 1998 году организация сменила название и начала работу как Владикавказский коммерческий банк (АКБ Владикомбанк). В 2014 году банк вновь сменил название на К2 Банк. Также организация неоднократно меняла местоположение головного офиса. В 2011 году была перерегистрация в Махачкале (Дагестан), в 2013 году — в Черкесске (Карачаево-Черкесия).​