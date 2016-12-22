ЦБ отозвал лицензию у Аксонбанка

Банк России лишил лицензии костромской Аксонбанк из-за «реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков». В ЦБ отметили, что главным бизнесом банка было финансирование операций компаний, связанных с собственниками

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Утром в понедельник, 17 сентября, Банк России объявил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у Аксонбанка из Костромы.

«Бизнес-модель ООО КБ «Аксонбанк» носила выраженный кэптивный характер — основным направлением деятельности банка являлось финансирование оптово-розничных организаций, связанных с бизнесом его собственника», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте регулятора.

Как оказалось, 80% корпоративного кредитного портфеля банка сформировано задолженностью связанных с собственниками компаний. «При этом фактически единственным источником фондирования указанных вложений кредитной организации являлись привлеченные от населения денежные средства», — отметили в ЦБ.

«В сложившейся ситуации собственник кредитной организации самоустранился от решения возникших у финансового учреждения проблем и заявил об отсутствии намерений предпринимать действенные меры по нормализации его деятельности», — отмечается в пресс-релизе.

В течение последних 12 месяцев Центробанк семь раз применял в отношении Аксонбанка меры надзорного реагирования, в том числе запрещал привлекать вклады населения. «В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение об отзыве у ООО КБ «Аксонбанк» лицензии на осуществление банковских операций», — решили в ЦБ.

​По состоянию на 1 сентября банк занимал 285-е​ место в банковской системе России. В кредитной организации назначена временная администрация. Аксонбанк — участник системы страхования вкладов.