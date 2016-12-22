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ЦБ отозвал лицензию у банка из второй сотни
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ЦБ отозвал лицензию у банка из второй сотни
Финансы, 07:58
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ЦБ отозвал лицензию у банка из второй сотни
Регулятор отмечает, что зарегистрированный в Самаре Газбанк систематически скрывал свое реальное финансовое положение, а на балансе у него «образовался значительный объем проблемных активов»
Фото: Владимир Акиньшин / Лори

Центробанк объявил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у Газбанка, зарегистрированного в Самаре.​

В сообщении регулятора говорится, что Газбанк систематически скрывал свое реальное финансовое положение и уклонялся от выполнения требований надзора. Проверки установили, что в банке регулярно нарушались положения о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также требования о противодействии финансированию терроризма.

«Банк России неоднократно (11 раз в течение последних 12 месяцев) применял в отношении АО АКБ «ГАЗБАНК» меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения», — говорится в пресс-релизе ЦБ.

В связи с отзывом лицензии Центробанк также аннулировал лицензию Газбанка на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В банк назначена временная администрация, полномочия его руководства приостановлены.

​Газбанк является участником системы страхования вкладов. Вкладчики банка, в том числе индивидуальные предприниматели, по закону получат 100%-ное возмещение средств, но не более 1,4 млн руб. на одного вкладчика.

По состоянию на 1 июля 2018 года банк занимал 134-е место в банковской системе России.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Лицензия , отзыв , Центробанк
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