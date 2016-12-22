ЦБ отозвал лицензию у банка из второй сотни

Центробанк объявил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у Газбанка, зарегистрированного в Самаре.
В сообщении регулятора говорится, что Газбанк систематически скрывал свое реальное финансовое положение и уклонялся от выполнения требований надзора. Проверки установили, что в банке регулярно нарушались положения о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также требования о противодействии финансированию терроризма.
«Банк России неоднократно (11 раз в течение последних 12 месяцев) применял в отношении АО АКБ «ГАЗБАНК» меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения», — говорится в пресс-релизе ЦБ.
В связи с отзывом лицензии Центробанк также аннулировал лицензию Газбанка на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
В банк назначена временная администрация, полномочия его руководства приостановлены.
Газбанк является участником системы страхования вкладов. Вкладчики банка, в том числе индивидуальные предприниматели, по закону получат 100%-ное возмещение средств, но не более 1,4 млн руб. на одного вкладчика.
По состоянию на 1 июля 2018 года банк занимал 134-е место в банковской системе России.