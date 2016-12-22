ФСБ переквалифицировала обвинение брату экс-владельца «Росгосстраха»

Следователи ФСБ переквалифицировали обвинение с растраты на мошенничество бывшему вице-президенту группы «Росгосстрах» Сергею Хачатурову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела, оглашенные во время рассмотрения жалобы бизнесмена на продление ареста в Мосгорсуде.

«29 августа Хачатурову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — сообщила судья. Ранее обвинение Сергею Хачатурову было предъявлено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата).

По словам адвоката Сергея Хачатурова Виктора Макаренко, «фактические обстоятельства остались те же, обвинение изложено в новой редакции, его действиям дана квалификация по ч. 4 ст. 159 УК РФ».

Максимальный срок наказания по обеим статьям одинаковый, до 10 лет лишения свободы.

Хачатуров просил суд смягчить меру пресечения и перевести его под домашний арест, однако суд оснований для этого не нашел и признал законным продление срока ареста Хачатурову. Бизнесмен останется в СИЗО до 17 ноября.

Сергей Хачатуров — бывший вице-президент «Росгосстраха» и гендиректор ООО «РГС Активы». Его взяли под стражу в Лефортовском суде Москвы 18 апреля. ​

Хачатурову вменяют хищение пакета акций ПАО «Росгосстрах», принадлежащего ООО «РГС Активы». Покупателем выступал банк «Траст», который сейчас входит в периметр санации банка «ФК Открытие». Объем хищений, по версии следствия, более 1 млрд руб.

Защита бизнесмена настаивает, что пакет акций был правомерно реализован посредством прямой биржевой сделки. Дело Хачатурова ведет следственное управление ФСБ.