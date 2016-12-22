ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,31 65,30 EUR Нал. 77,93 76,84 USD Бирж. 65,68 -0,16 EUR Бирж. 77,25 -0,12 USD ЦБ. 65,82 -0,34 EUR ЦБ. 77,38 -0,30 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 6406,08 -207,51 IMOEX 2430,71 +0,03% RTSI 1165,77 +0,24% Brent 82,07 +1,11% DJIA 26563,45 -0,67% Nasdaq 7994,42 +0,09%
Кремль назвал безосновательными сообщения о наказании КПРФ и ЛДПР
Лента новостей
В Таиланде арестовали подозреваемых в убийстве британского бизнесмена 13:41, Общество Экс-президент МКБ отправлен под домашний арест 13:36, Общество Дроздов рассказал об «обычных офисах» внутри «дворцов» Пенсионного фонда 13:35, Политика На Украине прекратил вещание телеканал Общественной телерадиокомпании 13:29, Бизнес В Швеции парламент проголосовал против нового срока действующего премьера 13:29, Политика Экс-замглавы дептранса Москвы стала гендиректором «Аэроэкспресса» 13:29, Бизнес Папа римский стал электронным резидентом Эстонии 13:24, Технологии и медиа Турецкий губернатор предложил провести часть Олимпиады-2026 в Сочи 13:18, Спорт «Maserati — это как балет»: секреты и философия кроссовера Levante 13:14, РБК и Maserati Как советские мультфильмы выглядели бы в HD-качестве 13:05, Стиль Трансфер на блокчейне: как криптовалюты проникают в большой спорт 12:53, Крипто Парламент Дагестана утвердил нового премьер-министра республики 12:49, Политика Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 12:44, РБК и Мираторг Песков отказался раскрыть условия поставок С-300 в Сирию 12:42, Политика Кремль назвал безосновательными сообщения о наказании КПРФ и ЛДПР 12:27, Политика ЦБ заметил снижение влияния колебаний курса рубля на рост цен 12:21, Финансы МИД назвал лукавыми заявления США по поставкам С-300 в Сирию 12:13, Политика Рубль укрепился до ₽66 за 1$: что будет дальше 12:12, Quote КПРФ и ЛДПР прокомментировали сообщения о наказании за победу на выборах 12:10, Политика «Assassin's Creed Одиссея»: игра по законам греческого театра 12:10, Партнерский материал Деньги под дворниками: мошенники придумали новый способ обмана 12:00, Авто Bloomberg рассказал о готовности Абрамовича продать «Челси» за £3 млрд 11:59, Бизнес Сколько будет дешеветь биткоин: курс монеты опустился до $6,4 тыс. 11:57, Крипто Грудинин подал иск против ВГТРК на 1 руб. из-за сюжета о разводе 11:57, Общество Время транспарентности: как мировые тренды меняют private banking России 11:52, РБК и FW Raiffeisen Зачем ученые исследуют человеческий мозг и что знают о нем на самом деле 11:52, Стиль
Кремль назвал безосновательными сообщения о наказании КПРФ и ЛДПР
Вторые туры — 2018, 12:27
0
Кремль назвал безосновательными сообщения о наказании КПРФ и ЛДПР

Информация о планах «наказать» КПРФ и ЛДПР за результаты на региональных выборах, неверна, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Ни на сколько, они не имеют под собой основания, абсолютно», — сказал Песков

На вопрос о том, насколько в Кремле ожидали таких результатов от «аутсайдеров» Песков ответил, что «за них проголосовали люди, и теперь им предстоит серьезный экзамен — оправдать надежды людей». «Предстоит очень серьезная большая работа, безусловно, это все будет, как обычно происходит, в тесной координации с федеральным центром», — сказал он.

КПРФ и ЛДПР создадут коалиционное правительство в трех регионах
Политика

Ранее «Ведомости» со ссылкой на два источника, близкие к администрации президента, сообщили, что КПРФ и ЛДПР на региональных выборах повели себя как внесистемная оппозиция и «теперь могут разделить ее судьбу». В частности, примером вызвавших недовольство названы действия кандидата от ЛДПР на выборах в Хабаровском крае ​Сергея Фургала. Тот сначала обещал не вести избирательную кампанию, потом согласился стать вице-губернатором в Хабаровском крае, и, наконец, отказался им стать. Источники отметили, что две партии показали на выборах свою недоговороспособность. Ответом администрации президента может стать отказ в помощи при прохождении муниципального фильтра и согласовании регионов под голосования. Наконец, итоги выборов делают невозможным встречу президента Владимира Путина с лидерами партий Геннадием Зюгановым и Владимиром Жириновским в ближайшее время.

Образ Салтычихи: почему Орлова проиграла выборы техническому кандидату
Политика

В Хабаровском крае на втором туре выборов губернатора 23 сентября победителем стал кандидат от ЛДПР Сергей Фургал (69,57%), действующий губернатор от «Единой России» Вячеслав Шпорт набрал 27,97%. В тот же день во Владимирской области за кандидата от ЛДПР Владимира Сипягина проголосовали 57,14% избирателей (действующий губернатор Светлана Орлова от «Единой России» набрала 37,33%). В Хакасии в первом туре выборов в единый день голосования 9 сентября кандидат от КПРФ Валентин Коновалов лидировал с 44,81%, действующий губернатор от «Единой России» Виктор Зимин уступил с 32,42% голосов. От участия во втором туре Зимин отказался, вместо него соперником Коновалова на втором туре, который пройдет в октябре, стал кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин, занявший в первом туре третье место. Выборы в Приморье, где к концу подсчета голосов лидировал коммунист Андрей Ищенко, а на момент окончательного подсчета — кандидат от «Единой России», действующий глава региона Андрей Тарасенко, были объявлены недействительными из-за нарушений.

Теги: Выборы , Дмитрий Песков , КПРФ , ЛДПР
Главное
Экс-президент МКБ отправлен под домашний арест Общество
Материалы по теме
В Кремле пообещали сделать выводы из результатов вторых туров выборов Политика
КПРФ и ЛДПР прокомментировали сообщения о наказании за победу на выборах Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter