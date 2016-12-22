Кремль назвал безосновательными сообщения о наказании КПРФ и ЛДПР

Информация о планах «наказать» КПРФ и ЛДПР за результаты на региональных выборах, неверна, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Ни на сколько, они не имеют под собой основания, абсолютно», — сказал Песков

На вопрос о том, насколько в Кремле ожидали таких результатов от «аутсайдеров» Песков ответил, что «за них проголосовали люди, и теперь им предстоит серьезный экзамен — оправдать надежды людей». «Предстоит очень серьезная большая работа, безусловно, это все будет, как обычно происходит, в тесной координации с федеральным центром», — сказал он.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на два источника, близкие к администрации президента, сообщили, что КПРФ и ЛДПР на региональных выборах повели себя как внесистемная оппозиция и «теперь могут разделить ее судьбу». В частности, примером вызвавших недовольство названы действия кандидата от ЛДПР на выборах в Хабаровском крае ​Сергея Фургала. Тот сначала обещал не вести избирательную кампанию, потом согласился стать вице-губернатором в Хабаровском крае, и, наконец, отказался им стать. Источники отметили, что две партии показали на выборах свою недоговороспособность. Ответом администрации президента может стать отказ в помощи при прохождении муниципального фильтра и согласовании регионов под голосования. Наконец, итоги выборов делают невозможным встречу президента Владимира Путина с лидерами партий Геннадием Зюгановым и Владимиром Жириновским в ближайшее время.

В Хабаровском крае на втором туре выборов губернатора 23 сентября победителем стал кандидат от ЛДПР Сергей Фургал (69,57%), действующий губернатор от «Единой России» Вячеслав Шпорт набрал 27,97%. В тот же день во Владимирской области за кандидата от ЛДПР Владимира Сипягина проголосовали 57,14% избирателей (действующий губернатор Светлана Орлова от «Единой России» набрала 37,33%). В Хакасии в первом туре выборов в единый день голосования 9 сентября кандидат от КПРФ Валентин Коновалов лидировал с 44,81%, действующий губернатор от «Единой России» Виктор Зимин уступил с 32,42% голосов. От участия во втором туре Зимин отказался, вместо него соперником Коновалова на втором туре, который пройдет в октябре, стал кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин, занявший в первом туре третье место. Выборы в Приморье, где к концу подсчета голосов лидировал коммунист Андрей Ищенко, а на момент окончательного подсчета — кандидат от «Единой России», действующий глава региона Андрей Тарасенко, были объявлены недействительными из-за нарушений.