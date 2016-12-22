Суд оштрафовал главу «Нафтогаза» за отказ предоставить данные о премиях

Шевченковский суд Киева оштрафовал председателя правления «Нафтогаза» Андрея Коболева на 1,7 тыс. гривен (около $60) за отказ предоставить информацию о списке лиц, получивших премию по результатам дела против «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже. Об этом сообщают «Украинские новости».

Дело касается запроса, который сделал депутат Верховной рады от фракции «Батькивщина» Сергей Власенко. Он попросил Коболева назвать лиц, которые получили премии за победу «Нафтогаза» в суде над «Газпромом», а также правовые основания данной выплаты. «Нафтогаз» представил неполный список получателей. Суд обязал Коболева уплатить штраф, а также судебный сбор 352 гривны.

В мае правление «Нафтогаза» Украины распорядилось выплатить руководству компании премию в размере $45,6 млн — 1% от выигрыша в споре с «Газпромом» в Стокгольмском суде. Выплаты получили более 40 человек, которые работали по данному делу. В июне решение о вознаграждении сотрудников «Нафтогаза» раскритиковал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, назвав его сумму излишней. В июле суд завел соответствующее дело.

28 февраля арбитраж Торговой палаты Стокгольма постановил, что «Газпром» должен заплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. С учетом долга украинской стороны за поставленный газ российская компания осталась должна «Нафтогазу» около $2,6 млрд.