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На Украине завели дело о премиях в «Нафтогазе» за победу над «Газпромом»
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На Украине завели дело о премиях в «Нафтогазе» за победу над «Газпромом»
Бизнес, 04:36
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На Украине завели дело о премиях в «Нафтогазе» за победу над «Газпромом»
Решение о выплате премий руководству «Нафтогаза» за победу над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже привлекло внимание генпрокуратуры Украины. Ранее набсовет компании принял решение о выплате премий в размере 1% от суммы выигрыша
Фото: Zuma / TASS

Украинская генпрокуратура открыла уголовное производство по факту выплаты премии руководству «Нафтогаза» за победу над российской компанией «Газпром» в Стокгольмском арбитраже. Об этом, как сообщают «Украинские новости», рассказал генеральный прокурор страны Юрий Луценко.

«Да, начали (уголовное производство)», — сказал он. «Вопрос в том, уполномочен ли набсовет принимать такие решения. И есть ли у них право назначать премии сверх финансового плана», — уточнил генпрокурор.

Издание напоминает, что в мае набсовет «Нафтогаза» принял решение о выделении премии руководству компании в размере 1% от суммы выигрыша — более $45 млн.

В конце февраля Стокгольмский арбитраж постановил, что «Газпром» должен выплатить украинской компании $4,63 млрд (с учетом задолженности «Нафтогаза» за поставленный газ итоговая сумма сократилась вдове — до $2,1 млрд). Тем не менее, российская сторона с решением не согласилась и в конце марта подала апелляцию, заявив о процессуальных нарушениях при рассмотрении дела.

Однако несмотря на сокращение суммы, бонус руководству «Нафтогаза» набсовет решил выплатить из расчета 1% от полной суммы выигрыша — $45,6 млн, уточняет издание «Страна.ua». В настоящий момент из этой суммы выплачено меньше половины. Остальное планировалось выплатить, когда «Газпром» погасит свой долг.

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«Премии получили порядка 40 человек, которые работали над соответствующим арбитражным процессом. В результате этого процесса команда «Нафтогаза» заработала для Украины очень много денег. Это $4,6 млрд только по решению по транзиту», — говорил в середине июня коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. 

Издание отмечает, что выплаты руководству «Нафтогаза» в таких размерах вызвало недоумение среди украинцев, которые забеспокоились, что деньги будут выплачены за счет средств налогоплательщиков, поскольку перспектив оплаты со стороны России нет никаких. В частности, пользователи сети недоумевают, почему «премия должна быть оплачена из кармана населения самой бедной страны в Европе, которое и так благодаря Коболеву и Ко переплачивает за газ в три раза больше его реальной стоимости», приводит издание один из комментариев.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: «Нафтогаз» , Украина , Генпрокуратура
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