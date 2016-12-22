Минюст заявил о планах обжаловать решение Гааги по «Нафтогазу»

Россия до конца года обжалует решение Гаагского суда по компенсации украинскому «Нафтогазу» потери активов в Крыму. Об этом рассказал министр юстиции России Александр Коновалов, передает «РИА Новости».

«Насколько я знаю, сроки для обжалования этого решения еще не истекли. Я думаю, что оно, конечно, будет обжаловано», — сказал он.

В мае международный арбитражный суд в Гааге постановил выплатить компенсацию в размере $159 млн за потерянные украинскими компаниями активы в Крыму после воссоединения полуострова с Россией.​ Речь шла об иске ООО «Эверест Истейт» и 17 других украинских структур, а также бывшего председателя правления Приватбанка Александра Дубилета, которые обвиняли Россию в экспроприации их активов на территории полуострова. В апреле 2017 года источник РБК сообщал, что сумма требований составляла $231 млн, таким образом, суд удовлетворил требования украинских компаний частично.

12 сентября Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских дочерних подразделений ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка. В их капитале участвует государство. Таким образом было решено обеспечить исполнение постановления суда в Гааге. После этого «дочки» российских банков на Украине подали кассационную жалобу в Верховный суд Украины.