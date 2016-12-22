Shell заявила о планах увеличить число заправок в России вдвое

Shell планирует в ближайшие пять лет увеличить число АЗС в России в два раза — с 300 до 600 единиц. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу компании в России Седерика Кремерса.

«В ноябре мы открываем трехсотую АЗС в России, в Санкт-Петербурге», — отметил он. Кремерс пояснил, что в последний год маржа на розничном рынке российских нефтепродуктов находилась под давлением. При этом он отметил, что в долгосрочной перспективе Россия является привлекательным рынком.

В конце августа вице-премьер Дмитрий Козак в интервью РБК заявил, что правительство решило повысить акцизы на дизельное топливо и бензин с 1 января 2019 года на 2,7 тыс. руб. и 3,7 тыс. руб. за тонну соответственно. Как пояснил вице-премьер, речь идет о восcтановлении ставок акцизов, закрепленных в действующей редакции Налогового кодекса. Таким образом, с 1 января акцизы на дизтопливо вырастут до 8541 руб. за тонну, а на бензин — до 12 314 руб.

В конце мая произошел резкий рост оптовых и розничных цен на топливо. После этого на совещании у Козака было решено с 1 июня снизить акцизы на бензин и дизтопливо на 3 тыс. и 2 тыс. руб. за тонну соответственно. Также на совещании приняли решение не повышать ставки с 1 июля, как это предполагалось ранее.

Эксперты аналитического центра Независимого топливного союза (НТС) подсчитали, что в мае владельцы автозаправок понесли более 12 млрд убытков.