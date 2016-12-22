Минфин предложил поднять налоги для нефтяников

Минфин предложил повысить НДПИ для нефтяных компаний на 110 млрд руб. в год. Рост налогов поможет частично компенсировать субсидию для нефтяников на цены на бензин, которую правительство решило увеличить на прошлой неделе

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Минфин предложил правительству поднять налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефтяных компаний, чтобы частично компенсировать рост субсидии на бензин для сдерживания цен на бензин. Увеличение субсидий нефтяникам за счет доходов бюджета вице-премьер Дмитрий Козак одобрил на прошлой неделе.

Предложение Минфина содержится в проекте протокола к совещанию у премьер-министра Дмитрия Медведева от 18 сентября (с ним ознакомился РБК). ​В протоколе инициатор предложения не указан, но предложение и авторство Минфина подтвердили два федеральных чиновника, источник, близкий к Минфину, и консультант одного из ведомств. Представитель Минфина отказался от комментариев. Протокол еще не подписан, и сейчас за формулировки идет борьба, подчеркивает собеседник, близкий к одному из участников совещания. Один из оппонентов Минфина среди собеседников РБК уверен, что пункт о росте НДПИ в финальную версию не попадет.

Удар по независимым

Эта инициатива ударит по добычным компаниям, у которых нет переработки, говорит аналитик Raiffaisenbank Андрей Полищук. Например, НДПИ для Иркутской нефтяной компании (ИНК) ​вырастет на 1,7 млрд руб., для «РуссНефти» и «Нефтисы» Михаила Гуцериева — на 2,8 млрд руб. в год. Налоговый вычет сможет получить Орский НПЗ, который входит в группу «Сафмар» Гуцериева, но это отдельное юридическое лицо. Представитель ИНК пока не ответил на запрос РБК, представитель «РуссНефти» и «Нефтисы» отказался от комментариев. Рост НДПИ снизит инвестиционную привлекательность добычи нефти на небольших месторождениях, которые в основном разрабатывают независимые компании и себестоимость добычи на которых и так выше, чем на участках вертикально-интегрированных компаний (владеют и добычным, и перерабатывающим, и розничным бизнесом) сказала РБК глава «АссоНефти» Елена Корзун. По ее мнению, для мелких месторождений нужно сделать исключение.

Влияние инициативы Минфина на цены на бензин оценить сложно, говорит Полищук. С одной стороны, на цены в любом случае будет давить растущая цена на нефть и слабеющий рубль, с другой стороны — будут расти и доходы бюджета, часть которых можно направить на субсидии нефтяникам, отмечает он. В случае резкого роста цен правительство также может снизить акцизы или пригрозить компаниям ростом экспортных пошлин на нефтепродукты, напоминает он, оговариваясь, что последней нерыночной мерой правительство будет пользоваться в крайнем случае.