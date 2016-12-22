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В правительстве решили повысить акцизы на бензин с 1 января 2019 года
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В правительстве решили повысить акцизы на бензин с 1 января 2019 года
Бизнес, 07:00
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В правительстве решили повысить акцизы на бензин с 1 января 2019 года
Акцизы на моторное топливо с 1 января 2019 года вырастут на 2,7–3,7 тыс. руб., заявил РБК вице-премьер Дмитрий Козак. Но правительство не допустит скачка цен на АЗС, для этого у него достаточно инструментов, уточнил он
Фото: David Tanecek / CTK / TACC

Правительство решило повысить акцизы на дизельное топливо и бензин с 1 января 2019 года на 2,7 тыс. руб. и 3,7 тыс. руб. на тонну соответственно, заявил в интервью РБК вице-премьер Дмитрий Козак. «Акцизы будут восстановлены в тех объемах, которые планировались с 1 июля 2018 года» — сказал Козак. Таким образом, они вырастут до 8,258 тыс. руб. и 11,892 тыс. руб. за тонну соответственно.

Козак — РБК: «Бесконечное творчество госаппарата вредит инвестклимату»
Бизнес

На фоне резкого роста оптовых и розничных цен на топливо в конце мая на совещании у Козака было принято решение с 1 июня снизить акцизы на бензин и дизтопливо на 3 тыс. и 2 тыс. руб. за тонну соответственно, а также не повышать ставки с 1 июля, как это предполагалось ранее (примерно на 700 руб. за тонну). Это позволило стабилизировать ситуацию на топливном рынке: цены в опте перестали расти, а на заправках даже начали немного снижаться.

Главное из интервью Дмитрия Козака РБК
Политика

Несмотря на повышение акцизов, на АЗС «скачка [цен на бензин] не будет», утверждает вице-премьер. «Во всяком случае, будем применять весь тот набор инструментов, который есть у правительства, чтобы этого не произошло», — добавил он.

С 1 января 2019 года начнется завершение налогового маневра в нефтяной отрасли, который предполагает постепенное понижение таможенных пошлин с соответствующим повышением НДПИ. Этот маневр также предусматривает отрицательный акциз для нефтеперерабатывающих заводов, который должен «выполнить миссию рыночного инструмента сдерживания внутренних цен на топливо», напоминает Козак.

С помощью отрицательного акциза заводам будут компенсировать снижение экспортных пошлин при завершении маневра, а также сглаживать возможный рост мировых цен на нефть. Часть разницы между мировой ценой нефти и ее стоимостью на внутреннем рынке НПЗ также будут получать в виде специальной демпфирующей надбавки.

В случае если этих мер окажется недостаточно, в распоряжении правительства остается «такой инструмент», как введение экспортной пошлины и на нефть, и на нефтепродукты, отметил вице-премьер, подчеркнув, что он будет использоваться «на временной основе». «Несмотря на то что возможное использование такого инструмента приведет к снижению потенциальных доходов, нефтяники с пониманием к этому отнеслись. В арсенале правительства должен быть такой рычаг влияния на рынок», — заключил Козак.

О том, что правительство может ввести экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты в случае резкого рост цен на бензин, Козак и министр энергетики Александр Новак рассказали в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным» 7 июня. Тогда Путин назвал эту меру «угрозой» для нефтяников и выразил надежду, что правительству не придется к ней прибегать.

По словам Козака, оптовые и розничные цены на бензин резко выросли весной 2018 года (за январь—май подскочили на 7,7%, опередив инфляцию в 4,5 раза) из-за трех факторов: повышения акцизов, на которое наложилось ослабление курса рубля и рост цен на нефть на мировом рынке. «Негативная на тот момент ситуация на топливном рынке, что называется, «подсветила» нам проблемы будущего. Это способствовало принятию более взвешенного и сбалансированного варианта налогового маневра после 1 января 2019 года», — заметил виц-премьер.

В середине августа глава Российского топливного союза (представляет интересы владельцев независимых АЗС) Евгений Аркуша предупредил администрацию президента о риске роста цен на бензин из-за увеличения акцизов и НДС (вырастет с 18 до 20%). «Только в результате одновременного увеличения акцизов и НДС потенциал роста цены литра бензина составляет около 4,4 руб. за литр (10% от текущей цены. — РБК)», — написал он. Аркуша направил аналогичное письмо и Дмитрию Козаку.

Автор: Тимофей Дзядко.
При участии: Людмила Подобедова.
Теги: цены на бензин , Козак Дмитрий
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