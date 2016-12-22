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Apple собирается купить Shazam за $401 млн
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Apple собирается купить Shazam за $401 млн
Бизнес, 06:54
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Apple собирается купить Shazam за $401 млн

Американская компания Apple близка к тому, чтобы приобрести мобильное приложение Shazam, распознающее музыкальные композиции и изображения. Об этом сообщило издание TechCrunch со ссылкой на свои источники.

По словам одного из собеседников издания, речь идет о девятизначной сумме. Другой источник сообщил, что Apple собирается купить Shazam за 300 млн фунтов стерлингов ($401 млн). По некоторым оценкам, стоимость Shazam составляет $1,02 млрд, пишет TechCrunch.

По информации источников Financial Times, сделка может состояться уже на следующей неделе. Представители Shazam на запрос не ответили, в Apple от комментариев отказались.

Британская компания Shazam Entertainment Ltd. с момента основания привлекла $143,5 млн инвестиций, следует из данных Crunchbase.

В сентябре 2016 года Shazam Entertainment Ltd. впервые за 17 лет своего существования получила операционную прибыль. Издание The Wall Street Journal отмечало, что прибыль принес высокий объем рекламы. Рекламодатели, как уточнила газета, платят компании за использование технологии распознавания музыки и изображений в своих маркетинговых кампаниях.

Теги: Apple , Shazam
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