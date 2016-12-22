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Еврокомиссия одобрила покупку сервиса Shazam компанией Apple
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Еврокомиссия одобрила покупку сервиса Shazam компанией Apple
Бизнес, 17:15
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Еврокомиссия одобрила покупку сервиса Shazam компанией Apple

Еврокомиссия одобрила покупку британского сервиса распознавания музыки Shazam американской компанией Apple. Об этом говорится в сообщении на сайте ЕК.

«Комиссия заключила, что слияние не противоречит правилам конкуренции ЕС», — следует из сообщения.

Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер, комментируя решение по сделке, отметила, что данная сделка не уменьшит конкуренцию на рынке цифрового потокового воспроизведения музыки.

Еврокомиссия сочла сделку Apple и Shazam неблагоприятной для конкуренции
Технологии и медиа

В феврале Еврокомиссия, напротив, сочла данную сделку потенциально «неблагоприятной» для конкуренции и начала расследование. Основанием для него стал запрос ​Австрии, Франции, Исландии, Италии, Норвегии, Испании и Швеции.

Apple приобрела Shazam в декабре. Стоимость покупки не раскрывалась и оценивалась в СМИ от $401 млн до $1 млрд.

Shazam — бесплатный кроссплатформенный проект, цель которого — помогать людям определять название играющей в данный момент песни. Для считывания звука используется микрофон мобильного устройства. Программа сравнивает фрагмент с центральной базой данных и выдает информацию о треке. 

Теги: Shazam , Apple , Еврокомиссия
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