Регулятор потребовал от ​Deutsche Bank улучшить борьбу с отмыванием денег

Федеральное управление финансового надзора (BaFin) в Германии потребовал от ​Deutsche Bank улучшить меры контроля для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Об этом сообщается на сайте управления.

BaFin назначил наблюдателя, который будет оценивать действия банка и отчитываться о ходе реализации требования. Управление отмечает, что уведомило банк 21 сентября.

Bloomberg сообщает, что в связи с этим решением акции Deutsche Bank упали на 0,8% на Франкфуртской фондовой бирже по состоянию на 14:45 по местному времени (15:45 мск). Агентство отмечает, что банк согласился с требованием BaFin и будет работать со специальным представителем KPMG для их выполнения.

В начале августа Deutsche Bank заявил, что нашел пробелы в процессе проверки клиентов в нескольких странах, среди которых фигурирует Россия. Процедура проверки направлена на предотвращение преступлений, в том числе отмывание денег. В России банк не смог проверить адреса клиентов и источник их средств, а также их не проверяли на статус «политически значимого лица».

В Deutsche Bank РБК рассказали, что процедуры банка по предотвращению отмывания денег эффективны, но усложнены. «Мы говорим не об их эффективности в выявлении рисков, а об их эффективности с точки зрения организации процесса», — сказали в банке.

В конце мая 2017 года Федеральная резервная система (ФРС) США оштрафовала Deutsche Bank на $41 млн за то, что он не смог «предотвратить отмывание денег» в Соединенных Штатах. ФРС потребовала от банка совершенствования надзора со стороны высшего руководства.